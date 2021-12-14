https://ria.ru/20211214/zakupki-1763726983.html

Тамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок

Тамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок - РИА Новости, 14.12.2021

Тамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок

Тамбовская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок-2021, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:47

2021-12-14T18:47

2021-12-14T18:47

тамбовская область

экономика

тамбовская область

ханты-мансийский автономный округ

максим егоров

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ТАМБОВ, 14 дек - РИА Новости. Тамбовская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок-2021, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации."Тамбовская область заняла 3-е место в итоговой таблице рейтинга, подготовленного по результатам исследований в 2021 году, уступив только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу, и получила сертификат "Гарантированная прозрачность. Это результат выстроенной прозрачной централизованной системы контрактных отношений", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, ранее врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу перенастроить работу контрактной системы Тамбовской области для оптимизации сроков проведения закупочных процедур при реализации нацпроектов.Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.

https://ria.ru/20211208/byudzhet-1762823980.html

тамбовская область

ханты-мансийский автономный округ

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экономика, тамбовская область, ханты-мансийский автономный округ, максим егоров