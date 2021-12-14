Тамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок
© Фото : пресс-служба администрации Тамбовской областиВрио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров
ТАМБОВ, 14 дек - РИА Новости. Тамбовская область вошла в тройку лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок-2021, сообщил во вторник РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Тамбовская область заняла 3-е место в итоговой таблице рейтинга, подготовленного по результатам исследований в 2021 году, уступив только Москве и Ханты-Мансийскому автономному округу, и получила сертификат "Гарантированная прозрачность. Это результат выстроенной прозрачной централизованной системы контрактных отношений", - сказал представитель пресс-службы.
© Фото : Администрация Тамбовской областиТамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок
© Фото : Администрация Тамбовской области
Тамбовщина вошла в топ-3 Национального рейтинга прозрачности закупок
По его словам, ранее врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поставил задачу перенастроить работу контрактной системы Тамбовской области для оптимизации сроков проведения закупочных процедур при реализации нацпроектов.
"Лидерство в Национальном рейтинге прозрачности закупок говорит о высоком профессионализме специалистов контрактной системы Тамбовской области. От их качественной работы напрямую зависит эффективное использование бюджетных средств при реализации нацпроектов, что, в свою очередь, напрямую влияет на качество жизни людей", - приводит пресс-служба слова Егорова.
Проект "Национальный рейтинг прозрачности закупок" является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется на экономическом и правовом анализе российского рынка государственных и корпоративных закупок с 2006 года.