https://ria.ru/20211214/zakony-1763647688.html
Юристы выяснили, в каких законах россияне разбираются лучше всего
Юристы выяснили, в каких законах россияне разбираются лучше всего - РИА Новости, 14.12.2021
Юристы выяснили, в каких законах россияне разбираются лучше всего
Лучше всего россияне разбираются в законах об образовании, семейном и спортивном праве, хуже - в процессуальном, предпринимательском и конкурентном праве,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:16
2021-12-14T13:16
2021-12-14T13:16
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лучше всего россияне разбираются в законах об образовании, семейном и спортивном праве, хуже - в процессуальном, предпринимательском и конкурентном праве, показали итоги Всероссийского юридического диктанта.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР), диктант написало более 950 тысяч человек из РФ и 175 стран."Средний балл за диктант составил 65 из 100 возможных. Наиболее сложными оказались вопросы по таким отраслям права, как регламентация деятельности уполномоченного по правам человека, процессуальное право, предпринимательское право, конкурентное право. Лучше всего население России разбирается в законах об образовании, семейном и спортивном праве", - сказали в пресс-службе.Анализ результатов показал, что в законах лучше разбираются госслужащие, работники культуры и образования. Наименьшая правовая грамотность у безработных, домохозяек и предпринимателей, добавили в АЮР.
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общество, россия
Юристы выяснили, в каких законах россияне разбираются лучше всего
Юридический диктант: лучше всего россияне знают законы об образовании и семейное право
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Лучше всего россияне разбираются в законах об образовании, семейном и спортивном праве, хуже - в процессуальном, предпринимательском и конкурентном праве, показали итоги Всероссийского юридического диктанта.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России
(АЮР), диктант написало более 950 тысяч человек из РФ и 175 стран.
"Средний балл за диктант составил 65 из 100 возможных. Наиболее сложными оказались вопросы по таким отраслям права, как регламентация деятельности уполномоченного по правам человека, процессуальное право, предпринимательское право, конкурентное право. Лучше всего население России разбирается в законах об образовании, семейном и спортивном праве", - сказали в пресс-службе.
Анализ результатов показал, что в законах лучше разбираются госслужащие, работники культуры и образования. Наименьшая правовая грамотность у безработных, домохозяек и предпринимателей, добавили в АЮР.