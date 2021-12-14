https://ria.ru/20211214/zakharova-1763717716.html
Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств
Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств - РИА Новости, 14.12.2021
Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств
Россия призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать взаимодействие, заявила... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:06
2021-12-14T18:06
2021-12-14T18:13
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россия
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать взаимодействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций."Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале российского МИД.Как отметил МИД РФ, Евросоюз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании.
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оон, россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
18:06 14.12.2021 (обновлено: 18:13 14.12.2021)
Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств
Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств-членов ООН