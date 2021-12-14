https://ria.ru/20211214/zakharova-1763717716.html

Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств

Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств - РИА Новости, 14.12.2021

Захарова призвала ЕС прекратить вмешательство во внутренние дела государств

Россия призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать взаимодействие, заявила... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:06

2021-12-14T18:06

2021-12-14T18:13

оон

россия

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия призывает Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН и начать выстраивать взаимодействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя введение ЕС очередных односторонних ограничительных мер в отношении российских граждан и организаций."Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале российского МИД.Как отметил МИД РФ, Евросоюз продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений. Введены очередные санкции против восьми российских граждан и четырех организаций, безосновательно объявленных виновными в причастности к некоей частной военной компании.

https://ria.ru/20211214/otvet-1763717904.html

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оон, россия, в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова