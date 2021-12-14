https://ria.ru/20211214/zakharova-1763627904.html

Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии

Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии - РИА Новости, 14.12.2021

Захарова сравнила приплывающих в США мигрантов с беженцами в Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео мигрантов, вплавь пересекающих мексикано-американскую границу, сравнив их с беженцами,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:03

2021-12-14T12:03

2021-12-14T12:03

политика

сша

парламентская ассамблея совета европы

белоруссия

мария захарова

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала видео мигрантов, вплавь пересекающих мексикано-американскую границу, сравнив их с беженцами, пытающимися попасть в Европу через Белоруссию."Ещё одна группа мигрантов пересекает мексикано-американскую границу. Видимо, президент (Белоруссии Александр) Лукашенко перебросил ВМФ Беларуси к берегам Техаса. Ни у кого не должно возникать сомнений, что снизу их поддерживает белорусская субмарина. Загадка в том, как Минску удалось это сделать, не привлекая внимание ПАСЕ", - написала она в подписи к видео в Telegram-канале.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону заняться разрешением ситуации на американо-мексиканской границе вместо того, чтобы поучать Москву по поводу миграционного кризиса между Белоруссией и ЕС, а также проанализировать собственные ошибки, которые к этому кризису привели.Власти США за последние 12 месяцев задержали на границе с Мексикой рекордные 1,7 миллиона человек, почти вчетверо больше, чем за предыдущий период. Это происходит на фоне ужесточения позиции мексиканских властей в отношении мигрантов - организованные группы людей как правило рассеиваются силами безопасности, их возвращают на южную границу или депортируют при отсутствии документов. За девять месяцев 2021 года в Мексике были выявлены более 190 тысяч нелегальных мигрантов - втрое больше, чем годом ранее.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html

сша

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политика, сша, парламентская ассамблея совета европы, белоруссия, мария захарова, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии