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Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро
Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро - РИА Новости, 14.12.2021
Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро
"Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году единственный среди операторов значительно улучшил качество мобильного интернета в московском метро, его абоненты получают РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:28
2021-12-14T12:28
новости компаний - экономика
технологии
вымпелком
билайн
мобильная связь
метро
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году единственный среди операторов значительно улучшил качество мобильного интернета в московском метро, его абоненты получают лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах и на станциях, сообщает компания со ссылкой на данные исследования "Телеком дейли".В частности, во время движения поезда абоненты получают фильмы видеоролики, музыку, подкасты и другой контент со средней скоростью 60 Мбит/секунду, что на 60% быстрее, чем год назад.В итоге за последний год клиенты билайн в московском метро использовали почти в семь раз больше интернет-трафика, чем годом ранее, а по сравнению с 2019 годом трафик вырос в 19 раз.Как отметили в компании, изменение качества связи в метро стало результатом масштабной модернизации сети. "За год билайн увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций, обеспечил связью все станции и перегоны, добился равномерного и качественного покрытия за счет грамотного распределения частотного ресурса", - говорится в сообщении.Сеть в будущем может быть быстро обновлена до стандарта 5G.Ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в московском метрополитене, проведено "Телеком дейли" в конце ноября на 14 из 16 линий столичного метрополитена.
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новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн, мобильная связь, метро
12:28 14.12.2021
 

Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро

© пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн
© пресс-служба "Вымпелком"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году единственный среди операторов значительно улучшил качество мобильного интернета в московском метро, его абоненты получают лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах и на станциях, сообщает компания со ссылкой на данные исследования "Телеком дейли".
В частности, во время движения поезда абоненты получают фильмы видеоролики, музыку, подкасты и другой контент со средней скоростью 60 Мбит/секунду, что на 60% быстрее, чем год назад.
В итоге за последний год клиенты билайн в московском метро использовали почти в семь раз больше интернет-трафика, чем годом ранее, а по сравнению с 2019 годом трафик вырос в 19 раз.
Как отметили в компании, изменение качества связи в метро стало результатом масштабной модернизации сети. "За год билайн увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций, обеспечил связью все станции и перегоны, добился равномерного и качественного покрытия за счет грамотного распределения частотного ресурса", - говорится в сообщении.
Сеть в будущем может быть быстро обновлена до стандарта 5G.
"Исследование агентства "Телеком Дейли" отразило масштаб работы, которую компания провела по улучшению качества связи в московском метро. Общие инвестиции в развитие сети составили более 15 миллиардов рублей. В результате клиенты компании могут в дороге смотреть видео, слушать музыку, пользоваться видеозвонками с тем же качеством, к которому привыкли дома при использовании Wi-Fi", - прокомментировал региональный директор Московского региона билайн Дмитрий Машин.
Ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в московском метрополитене, проведено "Телеком дейли" в конце ноября на 14 из 16 линий столичного метрополитена.
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