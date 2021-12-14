https://ria.ru/20211214/zagruzka-1763633779.html

Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро

Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро - РИА Новости, 14.12.2021

Исследование: билайн лидирует по средней скорости загрузки контента в метро

"Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году единственный среди операторов значительно улучшил качество мобильного интернета в московском метро, его абоненты получают РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:28

2021-12-14T12:28

2021-12-14T12:28

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. "Вымпелком" (бренд билайн) в 2021 году единственный среди операторов значительно улучшил качество мобильного интернета в московском метро, его абоненты получают лучшие средние скорости загрузки контента в вагонах и на станциях, сообщает компания со ссылкой на данные исследования "Телеком дейли".В частности, во время движения поезда абоненты получают фильмы видеоролики, музыку, подкасты и другой контент со средней скоростью 60 Мбит/секунду, что на 60% быстрее, чем год назад.В итоге за последний год клиенты билайн в московском метро использовали почти в семь раз больше интернет-трафика, чем годом ранее, а по сравнению с 2019 годом трафик вырос в 19 раз.Как отметили в компании, изменение качества связи в метро стало результатом масштабной модернизации сети. "За год билайн увеличил свою инфраструктуру в метро в 3,5 раза и построил более 1000 новых базовых станций, обеспечил связью все станции и перегоны, добился равномерного и качественного покрытия за счет грамотного распределения частотного ресурса", - говорится в сообщении.Сеть в будущем может быть быстро обновлена до стандарта 5G.Ежегодное исследование качества связи у операторов, предоставляющих услугу доступа в интернет в московском метрополитене, проведено "Телеком дейли" в конце ноября на 14 из 16 линий столичного метрополитена.

https://ria.ru/20211201/trafik-1761526434.html

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новости компаний - экономика, технологии, вымпелком, билайн, мобильная связь, метро