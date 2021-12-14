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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/zagreb-1763491127.html
В Загребе появятся беспилотные такси
В Загребе появятся беспилотные такси - РИА Новости, 14.12.2021
В Загребе появятся беспилотные такси
В хорватском Загребе запустят службу беспилотного такси, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T05:00
2021-12-14T05:00
туризм
технологии
такси
хорватия
загреб
европа
новости - туризм
ближний восток
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В хорватском Загребе запустят службу беспилотного такси, сообщает "Европульс".Управление машин будет удаленным: искусственный интеллект сможет самостоятельно моделировать маршрут и анализировать данные со встроенных камер.Также беспилотники оснастят датчиками, которые должны сканировать проезжую часть и отслеживать как движущиеся, так и неподвижные объекты.Первый рабочий прототип презентуют уже в конце этого года, а запустят службу в 2024-м. Планируется, что после Загреба такие такси появятся в 20 других городах Европы и Ближнего Востока. А первые в мире подобные беспилотники запустили в 2020 году в Аризоне в тестовом режиме.
https://ria.ru/20211212/puteshestviya-1762743407.html
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технологии, такси, хорватия, загреб, европа, новости - туризм, ближний восток, туризм, искусственный интеллект
05:00 14.12.2021
 
В Загребе появятся беспилотные такси

В 2024 году в хорватском Загребе презентуют такси без водителей

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПервое в Европе беспилотное такси в Иннополисе
Первое в Европе беспилотное такси в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В хорватском Загребе запустят службу беспилотного такси, сообщает "Европульс".
Управление машин будет удаленным: искусственный интеллект сможет самостоятельно моделировать маршрут и анализировать данные со встроенных камер.
Также беспилотники оснастят датчиками, которые должны сканировать проезжую часть и отслеживать как движущиеся, так и неподвижные объекты.
Первый рабочий прототип презентуют уже в конце этого года, а запустят службу в 2024-м. Планируется, что после Загреба такие такси появятся в 20 других городах Европы и Ближнего Востока. А первые в мире подобные беспилотники запустили в 2020 году в Аризоне в тестовом режиме.
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ТуризмТехнологииТаксиХорватияЗагребЕвропаНовости - ТуризмБлижний ВостокТуризмИскусственный интеллект
 
 
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