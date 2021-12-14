https://ria.ru/20211214/zagreb-1763491127.html

В Загребе появятся беспилотные такси

В Загребе появятся беспилотные такси - РИА Новости, 14.12.2021

В Загребе появятся беспилотные такси

В хорватском Загребе запустят службу беспилотного такси, сообщает "Европульс". РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T05:00

2021-12-14T05:00

2021-12-14T05:00

туризм

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такси

хорватия

загреб

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ближний восток

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В хорватском Загребе запустят службу беспилотного такси, сообщает "Европульс".Управление машин будет удаленным: искусственный интеллект сможет самостоятельно моделировать маршрут и анализировать данные со встроенных камер.Также беспилотники оснастят датчиками, которые должны сканировать проезжую часть и отслеживать как движущиеся, так и неподвижные объекты.Первый рабочий прототип презентуют уже в конце этого года, а запустят службу в 2024-м. Планируется, что после Загреба такие такси появятся в 20 других городах Европы и Ближнего Востока. А первые в мире подобные беспилотники запустили в 2020 году в Аризоне в тестовом режиме.

https://ria.ru/20211212/puteshestviya-1762743407.html

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технологии, такси, хорватия, загреб, европа, новости - туризм, ближний восток, туризм, искусственный интеллект