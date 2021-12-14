23:37 14.12.2021 (обновлено: 00:15 15.12.2021)
Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова
Депутат Туров сообщил о задержании молдавскими спецслужбами российского журналиста Пегова
© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.
"Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что Пегов снимал сюжеты об истории и событиях войны в Приднестровье и роли России и ее миротворцев в урегулировании этого конфликта.
"Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно отпустили. Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - подчеркнул Туров.
Пегов является российским военным журналистом и создателем проекта WarGonzo. он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в Сухуме, Абхазия, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он работал корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
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