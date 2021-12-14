https://ria.ru/20211214/zaderzhanie-1763758152.html

Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова

Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова - РИА Новости, 15.12.2021

Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова

Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров. РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-14T23:37

2021-12-14T23:37

2021-12-15T00:15

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артем туров

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.Он отметил, что Пегов снимал сюжеты об истории и событиях войны в Приднестровье и роли России и ее миротворцев в урегулировании этого конфликта."Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно отпустили. Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - подчеркнул Туров.Пегов является российским военным журналистом и создателем проекта WarGonzo. он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в Сухуме, Абхазия, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он работал корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763207937.html

https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html

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в мире, грузия, москва, госдума рф, россия, артем туров