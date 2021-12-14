Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/zaderzhanie-1763758152.html
Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова
Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова - РИА Новости, 15.12.2021
Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова
Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров. РИА Новости, 15.12.2021
2021-12-14T23:37
2021-12-15T00:15
в мире
грузия
москва
госдума рф
россия
артем туров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587890683_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_4d3a8289c22fa1b538d4c26620cc0625.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.Он отметил, что Пегов снимал сюжеты об истории и событиях войны в Приднестровье и роли России и ее миротворцев в урегулировании этого конфликта."Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно отпустили. Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - подчеркнул Туров.Пегов является российским военным журналистом и создателем проекта WarGonzo. он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в Сухуме, Абхазия, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он работал корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763207937.html
https://ria.ru/20211210/moldaviya-1763069734.html
грузия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587890683_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75e6035e5995e34b3ab0bb55bc57dd0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, москва, госдума рф, россия, артем туров
23:37 14.12.2021 (обновлено: 00:15 15.12.2021)
 
Молдавские спецслужбы задержали и обыскали российского журналиста Пегова

Депутат Туров сообщил о задержании молдавскими спецслужбами российского журналиста Пегова

© Фото : Serviciului de Informații și SecuritateСотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова
Сотрудники службы информации и безопасности Республики Молдова - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : Serviciului de Informații și Securitate
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российского журналиста Семена Пегова задержали и обыскали сотрудники молдавских спецслужб, об этом сообщил депутат Госдумы Артем Туров.

"Помимо широко озвученной ситуации с безосновательным и хамским недопуском граждан России в Молдавию произошел еще один интересный эпизод. Этой ночью на вылете из Кишинева в Москву был остановлен и более часа удерживался Службой информации и безопасности (СИБ) РМ российский журналист Семен Пегов", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 19:57
Российского ученого депортируют из Кишинева без объяснения причин
Он отметил, что Пегов снимал сюжеты об истории и событиях войны в Приднестровье и роли России и ее миротворцев в урегулировании этого конфликта.
"Кроме обыска и досконального изучения телефонов, ноутбука и другой техники сотрудники СИБа открыто угрожали гражданину России, что выдадут его украинским силовикам. Семена, который очень достойно реагировал на происходящее, конечно отпустили. Но все недружественные действия, в условиях, когда наша страна оказывает беспрецедентную помощь Молдове, вызывают недоумение", - подчеркнул Туров.
Пегов является российским военным журналистом и создателем проекта WarGonzo. он работал корреспондентом на "Абаза ТВ" в Сухуме, Абхазия, где в том числе освещал конфликт непризнанной республики с Грузией. Также он работал корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Политолог Наталья Нарочницкая - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 10:17
Российского политолога Нарочницкую не пустили в Молдавию
 
В миреГрузияМоскваГосдума РФРоссияАртем Туров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады