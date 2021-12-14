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Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах

Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 14.12.2021

Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах

Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах, депутаты подготовят отзыв на федеральную законодательную инициативу,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T08:26

2021-12-14T08:26

2021-12-14T08:27

распространение коронавируса

республика саха (якутия)

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коронавирус в россии

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ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах, депутаты подготовят отзыв на федеральную законодательную инициативу, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) в Республике Саха (Якутия) в Telegram.Во вторник в парламенте республики состоялось XXXII (очередное) пленарное заседание, где в повестку вошел вопрос о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", введении QR-кодов в общественных местах."В случаях, когда введение QR-кодов уже сейчас позволяет сократить вероятность заражения в общественных местах, в местах скопления людей, если до QR-кодов случаев было до 290-300, то сейчас уже фиксируется 230 случаев. Все эти нормы законопроекта носят временный характер, форму до 1 июня 2022 года. Проект федерального закона был рассмотрен 26 ноября на совместном расширенном заседании двумя комитетами: по защите, социальной, труду и занятости и по государственному строительству и местному самоуправлению. По итогам совместного заседания принято решение поддержать законопроект концептуально и подготовить отзыв от Госсобрания ", - приводятся слова председателя постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимира Чичигинарова.Во комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии