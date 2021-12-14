Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211214/yakutiya-1763596062.html
Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах
Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 14.12.2021
Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах
Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах, депутаты подготовят отзыв на федеральную законодательную инициативу,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:26
2021-12-14T08:27
распространение коронавируса
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a09449804c392d285ae3ba6aaf164cab.jpg
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах, депутаты подготовят отзыв на федеральную законодательную инициативу, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) в Республике Саха (Якутия) в Telegram.Во вторник в парламенте республики состоялось XXXII (очередное) пленарное заседание, где в повестку вошел вопрос о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", введении QR-кодов в общественных местах."В случаях, когда введение QR-кодов уже сейчас позволяет сократить вероятность заражения в общественных местах, в местах скопления людей, если до QR-кодов случаев было до 290-300, то сейчас уже фиксируется 230 случаев. Все эти нормы законопроекта носят временный характер, форму до 1 июня 2022 года. Проект федерального закона был рассмотрен 26 ноября на совместном расширенном заседании двумя комитетами: по защите, социальной, труду и занятости и по государственному строительству и местному самоуправлению. По итогам совместного заседания принято решение поддержать законопроект концептуально и подготовить отзыв от Госсобрания ", - приводятся слова председателя постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимира Чичигинарова.Во комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156106/78/1561067873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8839a64d36145411584e1b24f465cb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:26 14.12.2021 (обновлено: 08:27 14.12.2021)
 
Парламент Якутии поддержит законопроект о QR-кодах в общественных местах

Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 дек – РИА Новости. Парламент Якутии принял решение поддержать законопроект о QR-кодах в общественных местах, депутаты подготовят отзыв на федеральную законодательную инициативу, сообщает пресс-служба государственного собрания (Ил Тумэн) в Республике Саха (Якутия) в Telegram.
Во вторник в парламенте республики состоялось XXXII (очередное) пленарное заседание, где в повестку вошел вопрос о внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", введении QR-кодов в общественных местах.
"В случаях, когда введение QR-кодов уже сейчас позволяет сократить вероятность заражения в общественных местах, в местах скопления людей, если до QR-кодов случаев было до 290-300, то сейчас уже фиксируется 230 случаев. Все эти нормы законопроекта носят временный характер, форму до 1 июня 2022 года. Проект федерального закона был рассмотрен 26 ноября на совместном расширенном заседании двумя комитетами: по защите, социальной, труду и занятости и по государственному строительству и местному самоуправлению. По итогам совместного заседания принято решение поддержать законопроект концептуально и подготовить отзыв от Госсобрания ", - приводятся слова председателя постоянного комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости Владимира Чичигинарова.
Во комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрит в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаРеспублика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:34Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебом
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
Лента новостейМолния
Мэр Стамбула раскритиковал публикацию видео с очередями за дешевым хлебомРоссия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь