https://ria.ru/20211214/vzryv-1763718850.html

Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники

Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники - РИА Новости, 14.12.2021

Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники

Священники Подольской епархии посетили в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах детей, пострадавших во время... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:11

2021-12-14T19:11

2021-12-14T19:11

религия

серпухов

люберцы

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв в женском монастыре в серпухове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763404252_56:0:921:486_1920x0_80_0_0_cbbb4f42c1090fd83ffa70ae6d4fe32d.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Священники Подольской епархии посетили в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах детей, пострадавших во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, говорится в сообщении епархии."Всего в больнице находятся четверо пострадавших, троих из них сегодня планируют выписать домой. Один подросток продолжит лечение до конца недели", - сообщает сайт Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Пострадавших в люберецкой больнице посетили председатель Отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии иерей Игорь Крикота и ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии иерей Иоанн Сипович. "Представители духовенства пообщались с детьми и пожелали им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.Введенский Владычний женский монастырь в настоящее время вновь открыт для паломников. Гимназия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние, пока остается закрытой, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города.

https://ria.ru/20211214/shkoly-1763616850.html

серпухов

люберцы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

серпухов, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове