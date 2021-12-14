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Религия
https://ria.ru/20211214/vzryv-1763718850.html
Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники
Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники - РИА Новости, 14.12.2021
Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники
Священники Подольской епархии посетили в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах детей, пострадавших во время... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T19:11
2021-12-14T19:11
религия
серпухов
люберцы
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Священники Подольской епархии посетили в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах детей, пострадавших во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, говорится в сообщении епархии."Всего в больнице находятся четверо пострадавших, троих из них сегодня планируют выписать домой. Один подросток продолжит лечение до конца недели", - сообщает сайт Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.Пострадавших в люберецкой больнице посетили председатель Отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии иерей Игорь Крикота и ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии иерей Иоанн Сипович. "Представители духовенства пообщались с детьми и пожелали им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.Введенский Владычний женский монастырь в настоящее время вновь открыт для паломников. Гимназия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние, пока остается закрытой, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города.
https://ria.ru/20211214/shkoly-1763616850.html
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серпухов, люберцы, следственный комитет россии (ск рф), взрыв в женском монастыре в серпухове
19:11 14.12.2021
 

Пострадавших от взрыва в Серпухове детей посетили священники

© РИА Новости / Прокуратура РФ / Перейти в фотобанкВзрыв в православной гимназии в Серпухове
Взрыв в православной гимназии в Серпухове - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Прокуратура РФ
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Священники Подольской епархии посетили в детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах детей, пострадавших во время взрыва в православной гимназии в Серпухове, говорится в сообщении епархии.
"Всего в больнице находятся четверо пострадавших, троих из них сегодня планируют выписать домой. Один подросток продолжит лечение до конца недели", - сообщает сайт Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние.
Пострадавших в люберецкой больнице посетили председатель Отдела религиозного образования и катехизации Подольской епархии иерей Игорь Крикота и ответственный за работу с медицинскими учреждениями в Люберецком благочинии иерей Иоанн Сипович. "Представители духовенства пообщались с детьми и пожелали им скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.
В понедельник на территории Введенского Владычнего женского монастыря в центре подмосковного Серпухова, где расположена православная классическая гимназия во имя преподобного Варлаама Серпуховского, произошел взрыв. Как сообщал СК, в понедельник утром 18-летний бывший ученик православной гимназии "попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом" у образовательного учреждения. В результате взрыва пострадали семь детей, все они госпитализированы.
Введенский Владычний женский монастырь в настоящее время вновь открыт для паломников. Гимназия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Подольской епархии, в которую входит Серпуховское благочиние, пока остается закрытой, до возобновления ее работы ученики, возможно, продолжат учебу в одной из школ города.
Протоиерей Андрей Лоргус, ректор Института христианской психологии - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
11:06Религия
Священник высказался о проблеме православных школ
 
РелигияСерпуховЛюберцыСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв в женском монастыре в Серпухове
 
 
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