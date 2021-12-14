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В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ

В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.12.2021

В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ

Взрыв произошел в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, сообщает телеканал Caracol. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:57

2021-12-14T14:57

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, сообщает телеканал Caracol."Приостановлены полеты в аэропорту Кукуты из-за сильного взрыва. Взрыв повредил несколько домов", - отмечает канал.По его данным, у взлетно-посадочной полосы был замечен человек со взрывчаткой.

https://ria.ru/20211214/gaiti-1763666430.html

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в мире, колумбия, взрыв, венесуэла