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В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ
В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.12.2021
В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ
Взрыв произошел в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, сообщает телеканал Caracol. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:57
2021-12-14T14:57
2021-12-14T15:06
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 дек - РИА Новости. Взрыв произошел в аэропорту города Кукута на северо-востоке Колумбии на границе с Венесуэлой, сообщает телеканал Caracol."Приостановлены полеты в аэропорту Кукуты из-за сильного взрыва. Взрыв повредил несколько домов", - отмечает канал.По его данным, у взлетно-посадочной полосы был замечен человек со взрывчаткой.
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в мире, колумбия, взрыв, венесуэла
14:57 14.12.2021 (обновлено: 15:06 14.12.2021)
В Колумбии прогремел взрыв в аэропорту, сообщили СМИ
Caracol: мощный взрыв прогремел в аэропорту города Кукута в Колумбии, рейсы приостановлены