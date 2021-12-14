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Путин в беседе с Ниинисте подчеркнул важность взаимодействия в Арктике
Путин в беседе с Ниинисте подчеркнул важность взаимодействия в Арктике - РИА Новости, 14.12.2021
Путин в беседе с Ниинисте подчеркнул важность взаимодействия в Арктике
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:31
2021-12-14T16:31
2021-12-14T16:31
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саули ниинисте
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинисте подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике, сообщает пресс-служба Кремля."Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня. Подтвержден настрой на продолжение развития обоюдовыгодного сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу. Кроме того, подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в региональных делах, в том числе на севере и в Арктике", - говорится в сообщении.
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в мире, финляндия, владимир путин, арктика, саули ниинисте, россия
Путин в беседе с Ниинисте подчеркнул важность взаимодействия в Арктике
Путин в беседе с Ниинисте подчеркнул важность взаимодействия на севере и в Арктике