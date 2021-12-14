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Год науки и технологий стал беспрецедентным по числу выставочных событий
Год науки и технологий стал беспрецедентным по числу выставочных событий - РИА Новости, 14.12.2021
Год науки и технологий стал беспрецедентным по числу выставочных событий
Все ключевые отраслевые выставки на площадках ЦВК "Экспоцентр", несмотря на сложности экономического и эпидемиологического характера, вызванные пандемией,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:21
2021-12-14T11:21
новости компаний - экономика
экспоцентр
владимир кононов
россия
михаил иванов
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все ключевые отраслевые выставки на площадках ЦВК "Экспоцентр", несмотря на сложности экономического и эпидемиологического характера, вызванные пандемией, прошли в уходящем Году науки и технологий в полномасштабном формате, сообщил гендиректор АО "Экспоцентр", председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности Алексей Вялкин на состоявшейся в понедельник стратегической сессии "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы".В сессии приняли участие заместители министров ряда федеральных министерств, представители науки и образования, руководители научно-производственных объединений и исследовательских центров."Год науки и технологий прошел в "Экспоцентре" на высоком уровне. Он получился насыщенным и разнообразным – несмотря на большие сложности экономического и эпидемиологического характера, вызванные глобальной пандемией. В полномасштабном формате на наших площадках состоялись такие крупные международные проекты, как "Российская неделя высоких технологий" (в июне), "Российская промышленная неделя" (в октябре) и только что завершившаяся декабрьская "Российская неделя здравоохранения". Все эти мероприятия были нацелены на содействие госпрограммам в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, энергетики", - сказал Вялкин.Он подчеркнул, что эти и другие мероприятия "Экспоцентра" в очередной раз продемонстрировали ключевое значение конгрессно-выставочной деятельности для продвижения новейших научно-технических разработок, инновационных технологий во всех отраслях экономики и социальной сфере, а также для популяризации научной и исследовательской деятельности, привлечения к ней талантливой молодежи.Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель оргкомитета "НТИ ЭКСПО" (Наука-технологии-инновации) Владимир Кононов, для конгрессно-выставочной деятельности 2021 год был особым в связи с запретом на проведение массовых мероприятий."Нам пришлось перестраиваться, искать новые эффективные пути коммуникации с обществом, с заинтересованными участниками. И нам это удалось. Сегодня на итоговой сессии мы хотим обсудить, что сделано в рамках объявленного в России президентом Года науки и технологий, что не удалось, и какие задачи остались на будущее", - обратился он к участникам сессии.Замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина, в свою очередь, отметила, что конгрессно-выставочная деятельность сыграла важную роль и в содержательной, и в информационной насыщенности года.Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов также назвал год ярким и наполненным событиями в выставочной сфере."Для Минпромторга развитие конгрессно-выставочной деятельности – один из важных приоритетов. Профессиональные площадки оказывают существенное влияние на развития делового климата, на продвижение отечественной продукции на международной арене, способствует росту экспорта и привлечению инвестиций", - указал он.Иванов напомнил, что Минпромторг в этом году оказал организационную и информационную поддержку многим выставочным мероприятиям, в том числе выступил координатором таких крупных событий, как международно-промышленная выставка "Иннопром", международные военно-морской и космический салоны, выставка вертолетной индустрии."Кроме того, мы активно участвовали в Петербургском в Восточном экономических форумах, в форуме "Армия", в национальной выставке "Вузпромэкспо" и других. А в октябре в Екатеринбурге провели чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Russia, где приняли участие 42 команды в 39 компетенциях", - добавил замминистра.Год науки и технологий в России стал отличной возможностью привлечь внимание широкой общественности к значимости научной деятельности и продвинуться на пути решения задач в этой сфере, а также закрепить статус страны как одного из лидеров технологического развития, считает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.В своем выступлении он отметил сотрудничество ТПП с органами власти, научным сообществом и институтами развития в области поддержки инновационной деятельности российских предприятий для создания необходимых условий для развития высокотехнологичного производства.
https://realty.ria.ru/20211122/ekspo-1760172951.html
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новости компаний - экономика, экспоцентр, владимир кононов, россия, михаил иванов
11:21 14.12.2021
 

Год науки и технологий стал беспрецедентным по числу выставочных событий

© Фото : АО "Экспоцентр"Стратегическая сессия "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы"
Стратегическая сессия Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : АО "Экспоцентр"
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Все ключевые отраслевые выставки на площадках ЦВК "Экспоцентр", несмотря на сложности экономического и эпидемиологического характера, вызванные пандемией, прошли в уходящем Году науки и технологий в полномасштабном формате, сообщил гендиректор АО "Экспоцентр", председатель Комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной деятельности Алексей Вялкин на состоявшейся в понедельник стратегической сессии "Год науки и технологий через призму конгрессно-выставочных событий: итоги, вызовы, перспективы".
В сессии приняли участие заместители министров ряда федеральных министерств, представители науки и образования, руководители научно-производственных объединений и исследовательских центров.
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"Год науки и технологий прошел в "Экспоцентре" на высоком уровне. Он получился насыщенным и разнообразным – несмотря на большие сложности экономического и эпидемиологического характера, вызванные глобальной пандемией. В полномасштабном формате на наших площадках состоялись такие крупные международные проекты, как "Российская неделя высоких технологий" (в июне), "Российская промышленная неделя" (в октябре) и только что завершившаяся декабрьская "Российская неделя здравоохранения". Все эти мероприятия были нацелены на содействие госпрограммам в области науки и техники, образования, цифровой экономики, промышленности, энергетики", - сказал Вялкин.
Он подчеркнул, что эти и другие мероприятия "Экспоцентра" в очередной раз продемонстрировали ключевое значение конгрессно-выставочной деятельности для продвижения новейших научно-технических разработок, инновационных технологий во всех отраслях экономики и социальной сфере, а также для популяризации научной и исследовательской деятельности, привлечения к ней талантливой молодежи.
Как отметил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию, председатель оргкомитета "НТИ ЭКСПО" (Наука-технологии-инновации) Владимир Кононов, для конгрессно-выставочной деятельности 2021 год был особым в связи с запретом на проведение массовых мероприятий.
"Нам пришлось перестраиваться, искать новые эффективные пути коммуникации с обществом, с заинтересованными участниками. И нам это удалось. Сегодня на итоговой сессии мы хотим обсудить, что сделано в рамках объявленного в России президентом Года науки и технологий, что не удалось, и какие задачи остались на будущее", - обратился он к участникам сессии.
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Замминистра науки и высшего образования России Елена Дружинина, в свою очередь, отметила, что конгрессно-выставочная деятельность сыграла важную роль и в содержательной, и в информационной насыщенности года.
"Год науки и технологий стал беспрецедентным по количеству проведенных мероприятий – их было более пяти тысяч. Активно включились регионы. Более 11 миллионов человек приняли участие в мероприятиях Года науки. ВЦИОМ провел опрос, показавший, что более половины опрошенных считают, что престиж ученых в обществе растет. Плюс 64 процента респондентов сообщили, что считают привлекательной для своих детей работу в научной сфере, 78 процентов – поддерживают их желание идти в науку, а более 60 процентов школьников испытывают гордость за российскую науку. В каком-то смысле Год науки и технологий стал продолжателем Года Великой Победы 2020 года и сохранил тренды на новые свершения в области науки", - сказала Дружинина.
Замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов также назвал год ярким и наполненным событиями в выставочной сфере.
"Для Минпромторга развитие конгрессно-выставочной деятельности – один из важных приоритетов. Профессиональные площадки оказывают существенное влияние на развития делового климата, на продвижение отечественной продукции на международной арене, способствует росту экспорта и привлечению инвестиций", - указал он.
Иванов напомнил, что Минпромторг в этом году оказал организационную и информационную поддержку многим выставочным мероприятиям, в том числе выступил координатором таких крупных событий, как международно-промышленная выставка "Иннопром", международные военно-морской и космический салоны, выставка вертолетной индустрии.
"Кроме того, мы активно участвовали в Петербургском в Восточном экономических форумах, в форуме "Армия", в национальной выставке "Вузпромэкспо" и других. А в октябре в Екатеринбурге провели чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Russia, где приняли участие 42 команды в 39 компетенциях", - добавил замминистра.
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Год науки и технологий в России стал отличной возможностью привлечь внимание широкой общественности к значимости научной деятельности и продвинуться на пути решения задач в этой сфере, а также закрепить статус страны как одного из лидеров технологического развития, считает вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев.
В своем выступлении он отметил сотрудничество ТПП с органами власти, научным сообществом и институтами развития в области поддержки инновационной деятельности российских предприятий для создания необходимых условий для развития высокотехнологичного производства.
"ТПП активно взаимодействует с РАН с целью поддержки научно-технологических проектов. В число основных направлений нашей работы входят экспертное сопровождение масштабных проектов, коммерциализация научных разработок, координация в сфере развития внешних связей и международных контактов, а также содействие диверсификации предприятий ОПК. Особо хочу отметить роль "Экспоцентра" и лично Алексея Вялкина, который и в Торгово-промышленной палате все эти направления развивает. Конгрессно-выставочная деятельность в Год науки и технологий, несмотря на все ковидные сложности, была максимально насыщенной и эффективной", - заключил Фатеев.
 
Новости компаний - ЭкономикаЭкспоцентрВладимир КононовРоссияМихаил Иванов
 
 
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