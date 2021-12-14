https://ria.ru/20211214/vyplaty-1763699471.html

Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят

Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят - РИА Новости, 14.12.2021

Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят

На 2022 год будет продлено предоставление выплат медикам, работающим с ковидом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:00

2021-12-14T17:00

2021-12-14T17:17

распространение коронавируса

общество

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760287219_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_45fd6bfd3395b5d59769933b621fa5d6.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На 2022 год будет продлено предоставление выплат медикам, работающим с ковидом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Я хотела сказать еще коротко об одном блоке – это привлечение дополнительных кадровых ресурсов для поддержания кадровых ресурсов, которые сегодня работают в ковиде. До конца текущего года будет выделено еще 51,6 миллиарда рублей на предоставление единовременных страховых и специальных социальных выплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с ковид, включая выплаты на январь 2022 года", - сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Также будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковид", - отметила Голикова.

https://ria.ru/20210929/vaktsinatsiya-1752286508.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии