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Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят
Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят - РИА Новости, 14.12.2021
Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят
На 2022 год будет продлено предоставление выплат медикам, работающим с ковидом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:00
2021-12-14T17:00
2021-12-14T17:17
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. На 2022 год будет продлено предоставление выплат медикам, работающим с ковидом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Я хотела сказать еще коротко об одном блоке – это привлечение дополнительных кадровых ресурсов для поддержания кадровых ресурсов, которые сегодня работают в ковиде. До конца текущего года будет выделено еще 51,6 миллиарда рублей на предоставление единовременных страховых и специальных социальных выплат медицинским работникам, которые задействованы в борьбе с ковид, включая выплаты на январь 2022 года", - сказала Голикова на совещании президента Владимира Путина с правительством."Также будет продлено на 2022 год действие норм, регулирующих предоставление страховых и специальных социальных выплат в отношении отдельных категорий медицинских работников и социальных работников, которые задействованы в борьбе с ковид", - отметила Голикова.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:00 14.12.2021 (обновлено: 17:17 14.12.2021)
Срок дополнительных выплат медикам, работающим с COVID-19, продлят
Вице-премьер Голикова: допвыплаты медикам, работающим с COVID-19, продлены на 2022 год