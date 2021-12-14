Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211214/verkhoyansk-1763678452.html
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона - РИА Новости, 14.12.2021
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона
Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:33
2021-12-14T15:43
туризм
сочи
роза хутор
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта.Ранее планировалось, что зимний сезон стартует на курорте 17 декабря."Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона", - отмечается в релизе.При этом подчёркивается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Как информирует пресс-служба курорта, тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря, поскольку в предстоящие выходные в горной местности прогнозируется снегопад.Ранее также сообщалось об открытии в этом сезоне двух новых трасс: "Календула" и "Черника". Кроме того, для гостей "Роза Хутор" в этом сезоне подготовили два новых подъемника - "Велес" и "Пегас".
https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b47230cc113a1ff5d9e59824c2ba14cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, роза хутор, новости - туризм
15:33 14.12.2021 (обновлено: 15:43 14.12.2021)
 
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона

На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона на 25 декабря из-за теплой погоды

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкНачало горнолыжного сезона в Сочи
Начало горнолыжного сезона в Сочи - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта.
Ранее планировалось, что зимний сезон стартует на курорте 17 декабря.
"Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона", - отмечается в релизе.
При этом подчёркивается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Как информирует пресс-служба курорта, тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря, поскольку в предстоящие выходные в горной местности прогнозируется снегопад.
Ранее также сообщалось об открытии в этом сезоне двух новых трасс: "Календула" и "Черника". Кроме того, для гостей "Роза Хутор" в этом сезоне подготовили два новых подъемника - "Велес" и "Пегас".
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 18:15Краснодарский край
На горнолыжном курорте Сочи расширили инфраструктуру
 
ТуризмСочиРоза ХуторНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады