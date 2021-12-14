https://ria.ru/20211214/verkhoyansk-1763678452.html
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона - РИА Новости, 14.12.2021
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона
Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:33
2021-12-14T15:33
2021-12-14T15:43
туризм
сочи
роза хутор
новости - туризм
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СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта.Ранее планировалось, что зимний сезон стартует на курорте 17 декабря."Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона", - отмечается в релизе.При этом подчёркивается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Как информирует пресс-служба курорта, тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря, поскольку в предстоящие выходные в горной местности прогнозируется снегопад.Ранее также сообщалось об открытии в этом сезоне двух новых трасс: "Календула" и "Черника". Кроме того, для гостей "Роза Хутор" в этом сезоне подготовили два новых подъемника - "Велес" и "Пегас".
https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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сочи, роза хутор, новости - туризм
15:33 14.12.2021 (обновлено: 15:43 14.12.2021)
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона
На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона на 25 декабря из-за теплой погоды
СОЧИ, 14 дек – РИА Новости.
Сезон катания на курорте "Роза Хутор
" в Сочи
откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта.
Ранее планировалось, что зимний сезон стартует на курорте 17 декабря.
"Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона", - отмечается в релизе.
При этом подчёркивается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Как информирует пресс-служба курорта, тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря, поскольку в предстоящие выходные в горной местности прогнозируется снегопад.
Ранее также сообщалось об открытии в этом сезоне двух новых трасс: "Календула" и "Черника". Кроме того, для гостей "Роза Хутор" в этом сезоне подготовили два новых подъемника - "Велес" и "Пегас".