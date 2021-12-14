https://ria.ru/20211214/verkhoyansk-1763678452.html

На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона

На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона - РИА Новости, 14.12.2021

На "Розе Хутор" перенесли открытие зимнего сезона

Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:33

2021-12-14T15:33

2021-12-14T15:43

туризм

сочи

роза хутор

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761698622_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_6e52f684a11ac83b41111f853cdfdf3f.jpg

СОЧИ, 14 дек – РИА Новости. Сезон катания на курорте "Роза Хутор" в Сочи откроется позже, чем планировалось - 25 декабря по причине тёплой погоды, которая установилась в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта.Ранее планировалось, что зимний сезон стартует на курорте 17 декабря."Зимний сезон на "Роза Хутор" будет открыт 25 декабря. В связи с тем, что в горных районах Сочи по-прежнему стоит теплая погода, курорт "Роза Хутор" принял решение перенести дату начала зимнего сезона", - отмечается в релизе.При этом подчёркивается, что в настоящее время организаторы уже подготовили достаточное количество искусственного снега. Как информирует пресс-служба курорта, тестовые катания могут открыться раньше 25 декабря, поскольку в предстоящие выходные в горной местности прогнозируется снегопад.Ранее также сообщалось об открытии в этом сезоне двух новых трасс: "Календула" и "Черника". Кроме того, для гостей "Роза Хутор" в этом сезоне подготовили два новых подъемника - "Велес" и "Пегас".

https://ria.ru/20211211/infrastruktura-1763291846.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, роза хутор, новости - туризм