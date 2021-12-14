20:07 14.12.2021 (обновлено: 20:10 14.12.2021)
В Афганистане запретили использование иностранных валют
Зампремьера Афганистана Ханафи сообщил о запрете использования иностранных валют в стране
КАБУЛ, 14 дек - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи сообщил о запрете использования иностранных валют в стране и настоял на постоянном применении жителями национальной валюты - афганского афгани.
Как сообщает телеканал Tolo News, Ханафи призвал афганцев в повседневной жизни пользоваться афгани и подчеркнул, что контрабанда американских долларов в Афганистан является преступлением.
Ранее талибы (движение "Талибан"*) и афганский Центробанк устанавливали лимиты на объем снимаемых в банках долларов.
"Те, кто контрабандой вывозит доллары из страны, являются "национальными предателями", и если они будут арестованы, то с ними поступят как с таковыми ",- приводит заявление Ханафи телеканал Tolo News.
Как отмечает телеканал, ранее на заседании кабинета министров Ханафи поручил экономической комиссии предпринять шаги для решения проблемы падения курса афганской валюты по отношению к доллару. Сейчас один доллар можно обменять за 112 афгани, хотя месяц назад это можно было сделать за 92 афгани.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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