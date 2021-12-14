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В Афганистане запретили использование иностранных валют

В Афганистане запретили использование иностранных валют - РИА Новости, 14.12.2021

В Афганистане запретили использование иностранных валют

Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи сообщил о запрете использования иностранных валют в стране и настоял на постоянном применении... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:07

2021-12-14T20:07

2021-12-14T20:10

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КАБУЛ, 14 дек - РИА Новости. Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Салам Ханафи сообщил о запрете использования иностранных валют в стране и настоял на постоянном применении жителями национальной валюты - афганского афгани.Как сообщает телеканал Tolo News, Ханафи призвал афганцев в повседневной жизни пользоваться афгани и подчеркнул, что контрабанда американских долларов в Афганистан является преступлением.Ранее талибы (движение "Талибан"*) и афганский Центробанк устанавливали лимиты на объем снимаемых в банках долларов.Как отмечает телеканал, ранее на заседании кабинета министров Ханафи поручил экономической комиссии предпринять шаги для решения проблемы падения курса афганской валюты по отношению к доллару. Сейчас один доллар можно обменять за 112 афгани, хотя месяц назад это можно было сделать за 92 афгани.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана. Программа развития ООН в докладе отметила, что финансовая система и система банковских платежей в Афганистане находятся в хаосе, на их восстановление могут уйти десятилетия.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

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в мире, талибан, афганистан, доллар, сша