https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763694382.html
Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации
Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации
Постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, соцсферы, торговли и питания Москвы выполнено, сообщил в своем... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:46
2021-12-14T16:46
2021-12-14T16:55
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сергей собянин
здоровье - общество
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, соцсферы, торговли и питания Москвы выполнено, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций", - написал Собянин.
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16:46 14.12.2021 (обновлено: 16:55 14.12.2021)
Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации
Мэр Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации 80% работников