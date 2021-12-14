https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763694382.html

Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации

Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации - РИА Новости, 14.12.2021

Собянин заявил о выполнении постановления об обязательной вакцинации

Постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, соцсферы, торговли и питания Москвы выполнено, сообщил в своем... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:46

2021-12-14T16:46

2021-12-14T16:55

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Постановление об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, соцсферы, торговли и питания Москвы выполнено, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Полностью выполнено постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 80% работников здравоохранения, образования, социальной сферы, торговли, общественного питания и ряда других отраслей экономики. За это огромное спасибо руководителям и работникам этих организаций", - написал Собянин.

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754144255.html

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