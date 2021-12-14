https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763644247.html

Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса

Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021

Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса

Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет вакцинированы от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T13:00

2021-12-14T13:00

2021-12-14T13:00

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет вакцинированы от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60+. Все письма эти ушли. У нас 947 тысяч жителей старше 60 лет, это порядка 57% от общего числа населения, сделали прививки, но нужно дальше вакцинироваться", - сказал Воробьев на совещании.Он попросил глав муниципалитетов дополнительно вести разъяснительную работу.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19