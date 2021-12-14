https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763644247.html
Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса
Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 14.12.2021
Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса
Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет вакцинированы от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:00
2021-12-14T13:00
2021-12-14T13:00
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Свыше 900 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет вакцинированы от коронавируса, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Я обещал направить письма от своего имени всему старшему поколению 60+. Все письма эти ушли. У нас 947 тысяч жителей старше 60 лет, это порядка 57% от общего числа населения, сделали прививки, но нужно дальше вакцинироваться", - сказал Воробьев на совещании.Он попросил глав муниципалитетов дополнительно вести разъяснительную работу.
https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763638808.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Более 900 тысяч пожилых жителей Подмосковья привились от коронавируса
Более 900 тысяч жителей Подмосковья старше 60 лет привились от коронавируса