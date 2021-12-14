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Религия
https://ria.ru/20211214/vaktsinatsiya-1763617251.html
Премьер Греции и глава Элладской церкви выступили за всеобщую вакцинацию
Премьер Греции и глава Элладской церкви выступили за всеобщую вакцинацию - РИА Новости, 14.12.2021
Премьер Греции и глава Элладской церкви выступили за всеобщую вакцинацию
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним высказались за всеобщую вакцинацию населения РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T11:10
2021-12-14T11:10
религия
греция
элладская православная церковь
кириакос мицотакис
архиепископ афинский и всей греции иероним
коронавирус covid-19
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним высказались за всеобщую вакцинацию населения и добросовестное соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса, говорится в совместном пресс-релизе пресс-службы премьера и синода греческой церкви по итогам участия Мицотакиса в заседании синода.В понедельник прошло внеочередное заседание синода под председательством архиепископа Иеронима. На заседание был приглашен глава правительства Мицотакис. "В прекрасной атмосфере сотрудничества прошел исторический визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которого сопровождали министр образования и религий Ники Керамеос и официальный представитель правительства Яннис Иконому", - говорится в сообщении. Архиепископ Афинский вручил премьеру памятную медаль священного синода Элладской церкви в ознаменование двухсотлетия с начала греческой революции."По общему мнению премьер-министра и его блаженства, необходимо проявить особое внимание и настойчивость в общих усилиях по всеобщей вакцинации населения, особенно в районах с низким охватом вакцинацией. Была также признана важность добросовестного соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса. Государство и церковь Греции в рамках их различных ролей и обязанностей сталкиваются не только с пандемией, но и с теми, кто ее использует как инструмент, разжигая напряженность в отношениях между государством и церковью", - указывается в сообщении.Предстоятель Элладской церкви поблагодарил премьера и министра образования и религий за искреннее сотрудничество в решении хронических проблем, особо отметив "большую реформу" церковного образования. Он поднял основные проблемы, с одной стороны, использование церковной собственности для поддержки благотворительной деятельности и вклада в национальные усилия по восстановлению экономики, а с другой стороны, обновление законодательства 1945 года в том, что касается духовенства.Премьер рассказал о важных изменениях, предпринятых нынешним правительством по проблемам церкви, которые не решались многие годы, и поблагодарил синод за поддержку борьбы с пандемией. "Наконец, он подтвердил свое намерение начать диалог по вышеупомянутым вопросам, уделяя особое внимание социальной сплоченности, финансовой дисциплине и прозрачности", - говорится в пресс-релизе.Архиепископ Иероним в своем выступлении, текст которого поступил в РИА Новости из пресс-службы синода, попросил изменить условия оплаты священников. В Греции священники получают зарплату от государства. "Существует необходимость модернизировать Закон 536/1945, который предусматривал вклад государства в оплату 6 тысяч мест священников, исходя из численности населения страны на тот момент, которое оценивалось примерно в 7,5 миллиона человек. Это число и тогда было меньше, чем служивших священников – 7151 человек, и в течение 76 лет не изменялось. В связи с постоянным ростом населения и строительства жилья в государстве были созданы новые приходы, в результате чего вышеуказанные рамки были превышены", - сказал Иероним."Сегодня в церкви Греции 8168 приходов, и каждый приход имеет как минимум одну или несколько должностей клириков, в зависимости от населения, иначе не создается юридическое лицо. Следовательно, уже многие годы законодательство 1945 года перестало соответствовать не только количеству назначенных оплачиваемых священнослужителей, но и количеству юридических лиц", - сказал архиепископ. Он попросил решить эту проблему.
https://ria.ru/20211130/vaktsinatsiya-1761439267.html
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756083631.html
https://ria.ru/20211212/vaktsinatsiya-1763361614.html
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греция, элладская православная церковь, кириакос мицотакис, архиепископ афинский и всей греции иероним, коронавирус covid-19
11:10 14.12.2021
 

Премьер Греции и глава Элладской церкви выступили за всеобщую вакцинацию

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве
Пункт вакцинации от CoVID-19 в ГУМе в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АФИНЫ, 14 дек - РИА Новости. Премьер Греции Кириакос Мицотакис и глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним высказались за всеобщую вакцинацию населения и добросовестное соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса, говорится в совместном пресс-релизе пресс-службы премьера и синода греческой церкви по итогам участия Мицотакиса в заседании синода.
В понедельник прошло внеочередное заседание синода под председательством архиепископа Иеронима. На заседание был приглашен глава правительства Мицотакис. "В прекрасной атмосфере сотрудничества прошел исторический визит премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, которого сопровождали министр образования и религий Ники Керамеос и официальный представитель правительства Яннис Иконому", - говорится в сообщении. Архиепископ Афинский вручил премьеру памятную медаль священного синода Элладской церкви в ознаменование двухсотлетия с начала греческой революции.
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"По общему мнению премьер-министра и его блаженства, необходимо проявить особое внимание и настойчивость в общих усилиях по всеобщей вакцинации населения, особенно в районах с низким охватом вакцинацией. Была также признана важность добросовестного соблюдения мер профилактики и защиты от коронавируса. Государство и церковь Греции в рамках их различных ролей и обязанностей сталкиваются не только с пандемией, но и с теми, кто ее использует как инструмент, разжигая напряженность в отношениях между государством и церковью", - указывается в сообщении.
Предстоятель Элладской церкви поблагодарил премьера и министра образования и религий за искреннее сотрудничество в решении хронических проблем, особо отметив "большую реформу" церковного образования. Он поднял основные проблемы, с одной стороны, использование церковной собственности для поддержки благотворительной деятельности и вклада в национальные усилия по восстановлению экономики, а с другой стороны, обновление законодательства 1945 года в том, что касается духовенства.
Премьер рассказал о важных изменениях, предпринятых нынешним правительством по проблемам церкви, которые не решались многие годы, и поблагодарил синод за поддержку борьбы с пандемией. "Наконец, он подтвердил свое намерение начать диалог по вышеупомянутым вопросам, уделяя особое внимание социальной сплоченности, финансовой дисциплине и прозрачности", - говорится в пресс-релизе.
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Архиепископ Иероним в своем выступлении, текст которого поступил в РИА Новости из пресс-службы синода, попросил изменить условия оплаты священников. В Греции священники получают зарплату от государства. "Существует необходимость модернизировать Закон 536/1945, который предусматривал вклад государства в оплату 6 тысяч мест священников, исходя из численности населения страны на тот момент, которое оценивалось примерно в 7,5 миллиона человек. Это число и тогда было меньше, чем служивших священников – 7151 человек, и в течение 76 лет не изменялось. В связи с постоянным ростом населения и строительства жилья в государстве были созданы новые приходы, в результате чего вышеуказанные рамки были превышены", - сказал Иероним.
"Сегодня в церкви Греции 8168 приходов, и каждый приход имеет как минимум одну или несколько должностей клириков, в зависимости от населения, иначе не создается юридическое лицо. Следовательно, уже многие годы законодательство 1945 года перестало соответствовать не только количеству назначенных оплачиваемых священнослужителей, но и количеству юридических лиц", - сказал архиепископ. Он попросил решить эту проблему.
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