https://ria.ru/20211214/vaktsina-1763697637.html
Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона
Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона
Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 миллиона москвичей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:53
2021-12-14T16:53
2021-12-14T16:53
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_0:0:2872:1616_1920x0_80_0_0_9ce2143b2084a6598ab86cef17a483d4.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 миллиона москвичей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 миллиона москвичей", - написал Собянин.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762373138_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_19a5d56f8c0417b25c6ce4a703effdd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона
Мэр Собянин: первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 5,8 миллиона москвичей