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Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона

Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона - РИА Новости, 14.12.2021

Собянин оценил число привитых первым компонентом в Москве в 5,8 миллиона

Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 миллиона москвичей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:53

2021-12-14T16:53

2021-12-14T16:53

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Первый компонент вакцины от коронавируса получили уже более 5,8 миллиона москвичей, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин."Первый компонент вакцины получили уже более 5,8 миллиона москвичей", - написал Собянин.

москва

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2021

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