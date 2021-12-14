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Болгары предрекли распад искусственно созданной Украины
"НАТО забудет, где Черное море": болгары высмеяли ультиматум России от G7 - РИА Новости, 14.12.2021
Болгары предрекли распад искусственно созданной Украины
Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление стран "Большой семерки" о возможных санкциях против России из-за Украины. Многие посчитали, что РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:41
2021-12-14T16:25
украина
киев
белоруссия
дмитрий песков
джо байден
нато
g7
россия
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление стран "Большой семерки" о возможных санкциях против России из-за Украины. Многие посчитали, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет."Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины. И НАТО, которая забудет, где находится Черное море", — считает Очаквам."Они не перестают угрожать! А какие результаты? С 2014 года они (жители России. — Прим. ред.) подвергаются "страшным" санкциям из-за Крыма! Один из этих президентов сказал, что они уже экономически сломлены, но оказалось наоборот: у них идет рост экономики и военного производства! Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!" — объяснил big."У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы", — сыронизировал Ggr."У наших евро-атлантических друзей безграничные наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью! Они взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость!" — подытожили читатели.Ранее Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что члены "Большой семерки" едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае обострения обстановки на границе с Украиной. По информации СМИ, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена.Неназванный представитель Госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не раскрыла возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы смогут реализовать очень быстро. Чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя это заявление, назвал его "очередными угрозами" и отметил, что позиция стран "Большой семерки" понятна и "не нужно повторять ее десять раз".
https://ria.ru/20211213/provokatsii-1763477716.html
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украина, киев, белоруссия, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, россия
12:41 14.12.2021 (обновлено: 16:25 14.12.2021)
 
"НАТО забудет, где Черное море": болгары высмеяли ультиматум России от G7

Читатели "Факти" — об ультиматуме России от "Большой семерки": безграничная наглость

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Факти" прокомментировали заявление стран "Большой семерки" о возможных санкциях против России из-за Украины. Многие посчитали, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет.
"Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины. И НАТО, которая забудет, где находится Черное море", — считает Очаквам.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 14:56
Россия готова противодействовать провокациям на Украине, заявили в Совфеде
"Они не перестают угрожать! А какие результаты? С 2014 года они (жители России. — Прим. ред.) подвергаются "страшным" санкциям из-за Крыма! Один из этих президентов сказал, что они уже экономически сломлены, но оказалось наоборот: у них идет рост экономики и военного производства! Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!" — объяснил big.
"У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы", — сыронизировал Ggr.
"У наших евро-атлантических друзей безграничные наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью! Они взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость!" — подытожили читатели.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
Вчера, 19:29
Путин заявил о военном "освоении" Украины странами НАТО
Ранее Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что члены "Большой семерки" едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае обострения обстановки на границе с Украиной. По информации СМИ, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена.
Неназванный представитель Госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не раскрыла возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы смогут реализовать очень быстро. Чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя это заявление, назвал его "очередными угрозами" и отметил, что позиция стран "Большой семерки" понятна и "не нужно повторять ее десять раз".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
12 декабря, 12:36
Захарова назвала действия G7 по Украине ошибочными
 
УкраинаКиевБелоруссияДмитрий ПесковДжо БайденНАТОG7Россия
 
 
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