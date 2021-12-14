Болгары предрекли распад искусственно созданной Украины

12:41 14.12.2021 (обновлено: 16:25 14.12.2021)
"НАТО забудет, где Черное море": болгары высмеяли ультиматум России от G7
Читатели "Факти" — об ультиматуме России от "Большой семерки": безграничная наглость
© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
© AP Photo / Andrew Medichini
"Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины. И НАТО, которая забудет, где находится Черное море", — считает Очаквам.
"Они не перестают угрожать! А какие результаты? С 2014 года они (жители России. — Прим. ред.) подвергаются "страшным" санкциям из-за Крыма! Один из этих президентов сказал, что они уже экономически сломлены, но оказалось наоборот: у них идет рост экономики и военного производства! Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!" — объяснил big.
"У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы", — сыронизировал Ggr.
"У наших евро-атлантических друзей безграничные наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью! Они взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость!" — подытожили читатели.
Ранее Блумберг со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что члены "Большой семерки" едины в позиции относительно последствий, с которыми Россия столкнется в случае обострения обстановки на границе с Украиной. По информации СМИ, обсуждения по этому вопросу на встрече глав МИД стран G7 в Ливерпуле "соответствовали" позиции президента США Джо Байдена.
Неназванный представитель Госдепа заявил агентству, что, хотя американская администрация публично не раскрыла возможные издержки для России, в случае необходимости меры против Москвы смогут реализовать очень быстро. Чиновник выразил уверенность, что к ответным мерам при таком сценарии присоединится "широкая группа стран, включая другие страны G7".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, комментируя это заявление, назвал его "очередными угрозами" и отметил, что позиция стран "Большой семерки" понятна и "не нужно повторять ее десять раз".
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