https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763640927.html
Более 3,2 тысячи семей Удмуртии улучшили жилищные условия по нацпроекту
Более 3,2 тысячи семей Удмуртии улучшили жилищные условия по нацпроекту - РИА Новости, 14.12.2021
Более 3,2 тысячи семей Удмуртии улучшили жилищные условия по нацпроекту
В Удмуртии 3245 семей улучшили жилищные условия за счет регионального пилотного проекта по льготной ипотеке в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда",... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:47
2021-12-14T12:47
2021-12-14T12:47
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
россия
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УФА, 14 дек – РИА Новости. В Удмуртии 3245 семей улучшили жилищные условия за счет регионального пилотного проекта по льготной ипотеке в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе главы региона."В Удмуртии 3245 семей воспользовались мерами поддержки на улучшение жилищных условий за 10 месяцев 2021 года. Из них 205 семей приобрели жилье за счет участия в региональном пилотном проекте по льготному ипотечному кредитованию. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве пояснили, что эта программа действует в республике с 2018 года и средний процент, под который в текущем году были выданы льготные займы, составил 3% годовых.Отмечается, что наибольшая востребованность в получении льготного кредита – у молодых семей. Благодаря участию в проекте 86 молодых семей смогли приобрести в 2021 году квартиры в новостройках.Кроме того, 68 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, 80 многодетных семей получили целевые жилищные займы под 5% годовых. Еще 417 многодетных семей получили региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей на улучшение жилья."Также возможностью взять кредит на строительство или приобретение жилья семьям с детьми под 6% годовых в рамках программы "Семейная ипотека" воспользовались 836 семей. Еще 1639 семей Удмуртии, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, смогли снизить ипотечную нагрузку на семейный бюджет на 450 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что всего на погашение жилищных кредитов направили 725 миллионов рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20211214/udmurtiya-1763611926.html
https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, россия
Более 3,2 тысячи семей Удмуртии улучшили жилищные условия по нацпроекту
В Удмуртии 3245 семей улучшили жилищные условия по нацпроекту
УФА, 14 дек – РИА Новости.
В Удмуртии
3245 семей улучшили жилищные условия за счет регионального пилотного проекта по льготной ипотеке в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе главы региона.
"В Удмуртии 3245 семей воспользовались мерами поддержки на улучшение жилищных условий за 10 месяцев 2021 года. Из них 205 семей приобрели жилье за счет участия в региональном пилотном проекте по льготному ипотечному кредитованию. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным
", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что эта программа действует в республике с 2018 года и средний процент, под который в текущем году были выданы льготные займы, составил 3% годовых.
Отмечается, что наибольшая востребованность в получении льготного кредита – у молодых семей. Благодаря участию в проекте 86 молодых семей смогли приобрести в 2021 году квартиры в новостройках.
Кроме того, 68 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение и строительство жилья, 80 многодетных семей получили целевые жилищные займы под 5% годовых. Еще 417 многодетных семей получили региональную единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей на улучшение жилья.
"Также возможностью взять кредит на строительство или приобретение жилья семьям с детьми под 6% годовых в рамках программы "Семейная ипотека" воспользовались 836 семей. Еще 1639 семей Удмуртии, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, смогли снизить ипотечную нагрузку на семейный бюджет на 450 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе, добавив, что всего на погашение жилищных кредитов направили 725 миллионов рублей из федерального бюджета.