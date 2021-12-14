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Уборку улиц Москвы от снега планируется завершить до конца рабочего дня
Уборку улиц Москвы от снега планируется завершить до конца рабочего дня - РИА Новости, 14.12.2021
Уборку улиц Москвы от снега планируется завершить до конца рабочего дня
Основные регламентные работы по подметанию и противогололедной обработке улиц и дорог Москвы планируется завершить до 17.00 вторника, чтобы минимизировать... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:26
2021-12-14T15:26
2021-12-14T15:26
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Основные регламентные работы по подметанию и противогололедной обработке улиц и дорог Москвы планируется завершить до 17.00 вторника, чтобы минимизировать нагрузку на трафик, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что в городе активно идут работы по вывозу снега, коммунальные службы очищают от него пешеходные зоны, общественные пространства, дворовые территории, парковочные места. Снег вывозят на 56 стационарных снегосплавных пунктов.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы