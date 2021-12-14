https://ria.ru/20211214/ubiystvo-1763604200.html

Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок

Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок - РИА Новости, 14.12.2021

Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок

Суд назначил 25-летнему омичу, который жестоко убил собаку своей соседки, 1 год условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:46

2021-12-14T09:46

2021-12-14T09:46

происшествия

омск

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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Суд назначил 25-летнему омичу, который жестоко убил собаку своей соседки, 1 год условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что у 25-летнего жителя Центрального округа Омска были неприязненные отношения с его соседкой, у которой была собака. В апреле 2020 года он убил животное, после чего разделал ее и выкинул в лесополосе."Молодой человек нанес животному не менее двух ударов молотком по голове, отрезал голову, разрезал брюшную полость, срезал шкуру... В дальнейшем останки собаки он выбросил в лесополосе, где их обнаружила хозяйка животного. Мировой судья судебного участка №87 в Куйбышевском судебном районе Омска назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - рассказали в пресс-службе.Хозяйка собаки оказалась не согласна с приговором суда и подала апелляцию, уточнив, что наказание слишком мягкое, но приговор оставлен без изменения и вступил в силу.

https://ria.ru/20211126/sobaka-1760949622.html

https://ria.ru/20211108/chelyabinsk-1758006461.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск