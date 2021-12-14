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Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок - РИА Новости, 14.12.2021
Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
Суд назначил 25-летнему омичу, который жестоко убил собаку своей соседки, 1 год условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:46
2021-12-14T09:46
происшествия
омск
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Суд назначил 25-летнему омичу, который жестоко убил собаку своей соседки, 1 год условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Суд установил, что у 25-летнего жителя Центрального округа Омска были неприязненные отношения с его соседкой, у которой была собака. В апреле 2020 года он убил животное, после чего разделал ее и выкинул в лесополосе."Молодой человек нанес животному не менее двух ударов молотком по голове, отрезал голову, разрезал брюшную полость, срезал шкуру... В дальнейшем останки собаки он выбросил в лесополосе, где их обнаружила хозяйка животного. Мировой судья судебного участка №87 в Куйбышевском судебном районе Омска назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - рассказали в пресс-службе.Хозяйка собаки оказалась не согласна с приговором суда и подала апелляцию, уточнив, что наказание слишком мягкое, но приговор оставлен без изменения и вступил в силу.
https://ria.ru/20211126/sobaka-1760949622.html
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происшествия, омск
09:46 14.12.2021
 
Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок

Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил год лишения свободы условно

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ОМСК, 14 дек - РИА Новости. Суд назначил 25-летнему омичу, который жестоко убил собаку своей соседки, 1 год условно, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что у 25-летнего жителя Центрального округа Омска были неприязненные отношения с его соседкой, у которой была собака. В апреле 2020 года он убил животное, после чего разделал ее и выкинул в лесополосе.
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 18:25
В Подмосковье неизвестный выбросил собаку с 14-го этажа
"Молодой человек нанес животному не менее двух ударов молотком по голове, отрезал голову, разрезал брюшную полость, срезал шкуру... В дальнейшем останки собаки он выбросил в лесополосе, где их обнаружила хозяйка животного. Мировой судья судебного участка №87 в Куйбышевском судебном районе Омска назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год", - рассказали в пресс-службе.
Хозяйка собаки оказалась не согласна с приговором суда и подала апелляцию, уточнив, что наказание слишком мягкое, но приговор оставлен без изменения и вступил в силу.
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ПроисшествияОмск
 
 
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