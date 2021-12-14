https://ria.ru/20211214/ubiystvo-1763603155.html

Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек

Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек - РИА Новости, 14.12.2021

Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек

Житель Чукотки осужден на 19,5 лет колонии строгого режима за убийство двух человек ради угона машины и кражи 50 тысяч рублей, сообщает региональная... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T09:38

2021-12-14T09:38

2021-12-14T09:38

происшествия

чукотка

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Житель Чукотки осужден на 19,5 лет колонии строгого режима за убийство двух человек ради угона машины и кражи 50 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что 11 июля мужчина, находясь на территории рыболовной базы, расположенной в окрестностях поселка Шахтерский, с целью наживы застрелил из незаконно приобретенного карабина двух человек, после чего угнал автомобиль одного их потерпевших, на котором поехал в поселок Угольные Копи", - говорится в сообщении.Впоследствии он незаконно проник в квартиру одного из жертв, где взломал сейф, из которого похитил 50 тысяч рублей.Кроме того, доказано, что подсудимый угрожал убийством случайному очевидцу преступления."За совершение указанных преступлений мужчине назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы… Приговор суда в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.

https://ria.ru/20211210/podrostok-1763119417.html

https://ria.ru/20211210/sk-1763061179.html

чукотка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, чукотка