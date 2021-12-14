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Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек - РИА Новости, 14.12.2021
Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
Житель Чукотки осужден на 19,5 лет колонии строгого режима за убийство двух человек ради угона машины и кражи 50 тысяч рублей, сообщает региональная... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T09:38
2021-12-14T09:38
происшествия
чукотка
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Житель Чукотки осужден на 19,5 лет колонии строгого режима за убийство двух человек ради угона машины и кражи 50 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура."Судом установлено, что 11 июля мужчина, находясь на территории рыболовной базы, расположенной в окрестностях поселка Шахтерский, с целью наживы застрелил из незаконно приобретенного карабина двух человек, после чего угнал автомобиль одного их потерпевших, на котором поехал в поселок Угольные Копи", - говорится в сообщении.Впоследствии он незаконно проник в квартиру одного из жертв, где взломал сейф, из которого похитил 50 тысяч рублей.Кроме того, доказано, что подсудимый угрожал убийством случайному очевидцу преступления."За совершение указанных преступлений мужчине назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы… Приговор суда в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
https://ria.ru/20211210/podrostok-1763119417.html
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происшествия, чукотка
09:38 14.12.2021
 
Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек

Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек из-за автомобиля и денег

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек – РИА Новости. Житель Чукотки осужден на 19,5 лет колонии строгого режима за убийство двух человек ради угона машины и кражи 50 тысяч рублей, сообщает региональная прокуратура.
"Судом установлено, что 11 июля мужчина, находясь на территории рыболовной базы, расположенной в окрестностях поселка Шахтерский, с целью наживы застрелил из незаконно приобретенного карабина двух человек, после чего угнал автомобиль одного их потерпевших, на котором поехал в поселок Угольные Копи", - говорится в сообщении.
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Впоследствии он незаконно проник в квартиру одного из жертв, где взломал сейф, из которого похитил 50 тысяч рублей.
Кроме того, доказано, что подсудимый угрожал убийством случайному очевидцу преступления.
"За совершение указанных преступлений мужчине назначено наказание в виде 19 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также 1 год ограничения свободы… Приговор суда в законную силу не вступил", - отмечает прокуратура.
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