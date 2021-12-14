https://ria.ru/20211214/tseziy-1763629483.html

В водах Северного Ледовитого океана нашли цезий с АЭС "Фукусима-1"

В водах Северного Ледовитого океана нашли цезий с АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 14.12.2021

В водах Северного Ледовитого океана нашли цезий с АЭС "Фукусима-1"

Специалисты Японского агентства геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) заявили о том, что в водах Северного Ледовитого океана нашли цезий-134, выброшенный... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:09

2021-12-14T12:09

2021-12-14T12:29

в мире

ситуация на аэс "фукусима-1" в японии после землетрясения

япония

фукусима-1

магатэ

фукусима (префектура)

северный ледовитый океан

россия

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ТОКИО, 14 дек — РИА Новости. Специалисты Японского агентства геолого-морских наук и технологий (JAMSTEC) заявили о том, что в водах Северного Ледовитого океана нашли цезий-134, выброшенный в атмосферу во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке страны в 2011 году. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на результаты исследования.По данным СМИ, пробы взяли 19 октября к северу от Аляски. Анализ показал содержание цезия-134 на уровне 0,07 беккерелей на кубический метр. Кроме этого, ученые не исключили, что в водах также может присутствовать цезий-137 на уровне 0,95 беккерелей на кубометр."Хотя выявленный уровень радиоактивных веществ, образовавшихся в результате аварии на АЭС, незначительный, необходимо провести внимательную оценку относительно путей распространения (радионуклидов со временем — Прим. ред.)", — цитирует агентство слова экспертов.Ученые отметили, что после сброса низкорадиоактивной воды с аварийной станции, в океане мог также появиться тритий.Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития.Тритий — радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород", или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Он существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время тритий представляет опасность при попадании внутрь организма.В конце апреля правительство Японии приняло решение с 2023 года разрешить сброс в океан воды, прошедшей обработку в системе ALPS, которая очищает ее от 62 радиоактивных элементов, за исключением трития. Это решение вызвало озабоченность России, Китая, Южной Кореи и КНДР. В то же время МАГАТЭ заявило о поддержке этого решения и намерении направить группу специалистов для мониторинга.В конце августа этого года TEPCO представила план прокладки тоннеля длиной в один километр для сброса в океан низкорадиоактивной воды после ее предварительной очистки. Согласно обнародованным материалам, он будет начинаться в районе пятого энергоблока. Во время сброса специалисты будут также оценивать концентрацию радиоактивных элементов на расстоянии двух и 20 километров, а также в бухте непосредственно рядом со станцией.Против сброса воды с АЭС "Фукусима-1" в море выступают 30 организаций граждан, Всеяпонская федерация ассоциаций рыбацких кооперативов, а также отдельно ассоциации рыбаков префектур Фукусима, Мияги и Ибараки. В префектуре Фукусима о своем несогласии заявил 41 муниципалитет, что составляет около 70% от общего числа.

https://ria.ru/20210413/fukusima-1728000187.html

https://ria.ru/20210914/aes-1749938785.html

https://ria.ru/20210414/radiatsiya-1728088305.html

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