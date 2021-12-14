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В Госдуме призвали использовать традиционные символы "русского Нового года"
В Госдуме призвали использовать традиционные символы "русского Нового года" - РИА Новости, 14.12.2021
В Госдуме призвали использовать традиционные символы "русского Нового года"
Депутат Госдумы Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы "русского Нового года" вместо западных, а госструктурам чаще использовать их,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T06:22
2021-12-14T06:22
общество
дед мороз
новый год
снегурочка
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы "русского Нового года" вместо западных, а госструктурам чаще использовать их, подавая тем самым положительный пример."Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года", - заявила Бутина РИА Новости.Она напомнила о традиционных символах Нового года в России, среди которых - Дед Мороз и Снегурочка, а не зарубежный Санта-Клаус, а также о всеми любимых песнях. В рамках популяризации депутат предлагает чаще использовать символику в госструктурах."Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать", - добавила она.Отвечая на вопрос, как можно пропагандировать "русский" Новый год, парламентарий отметила, что хорошей идеей были бы и акции в социальных сетях."Хэштеги в соцсетях - хорошая мысль, возможно, какие-то картинки на аватарки, чтобы можно было поставить наши традиционные символы - Дед Мороз и так далее", - заметила она.Кроме того, Бутина рассказала, что и сама будет готовить подобную новогоднюю акцию - для своих подписчиков депутат организует "фотосюрприз".
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общество, дед мороз, новый год, снегурочка, россия
06:22 14.12.2021
 
В Госдуме призвали использовать традиционные символы "русского Нового года"

Депутат ГД Бутина предложила популяризировать традиционные символы "русского Нового года"

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Снегурочка - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Мария Бутина предложила популяризировать традиционные символы "русского Нового года" вместо западных, а госструктурам чаще использовать их, подавая тем самым положительный пример.
"Думаю, что пора уже ориентироваться на те ценности, которые мы пропагандируем. Это и вопросы семьи, которые должны быть отражены в новогодних декорациях. Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года", - заявила Бутина РИА Новости.
Она напомнила о традиционных символах Нового года в России, среди которых - Дед Мороз и Снегурочка, а не зарубежный Санта-Клаус, а также о всеми любимых песнях. В рамках популяризации депутат предлагает чаще использовать символику в госструктурах.
"Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать", - добавила она.
Отвечая на вопрос, как можно пропагандировать "русский" Новый год, парламентарий отметила, что хорошей идеей были бы и акции в социальных сетях.
"Хэштеги в соцсетях - хорошая мысль, возможно, какие-то картинки на аватарки, чтобы можно было поставить наши традиционные символы - Дед Мороз и так далее", - заметила она.
Кроме того, Бутина рассказала, что и сама будет готовить подобную новогоднюю акцию - для своих подписчиков депутат организует "фотосюрприз".
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ОбществоДед МорозНовый годСнегурочкаРоссия
 
 
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