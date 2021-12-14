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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20211214/tikhanovskiy-1763660781.html
Белорусский суд вынес приговор мужу Тихановской
Белорусский суд вынес приговор мужу Тихановской - РИА Новости, 14.12.2021
Белорусский суд вынес приговор мужу Тихановской
Судья Гомельского областного суда на выездном заседании признал мужа Светланы Тихановской Сергея виновным по нескольким уголовным статьям, включая организацию... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:22
2021-12-14T18:26
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
гомель
светлана тихановская
сергей тихановский
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Судья Гомельского областного суда на выездном заседании признал мужа Светланы Тихановской Сергея виновным по нескольким уголовным статьям, включая организацию массовых беспорядков, сообщил РИА Новости один из участников процесса.В пресс-службе инстанции агентству также подтвердили информации о наказании Сергею Тихановскому.Мацкевич заявил, что защита подаст апелляцию в установленные сроки. "Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененными", — отметил он.Как передает агентство Sputnik Беларусь, приговоры озвучили и соратникам Тихановского. Оппозиционеру Николаю Статкевичу, баллотировавшемуся на должность президента в 2010 году, назначили 14 лет колонии особого режима; Игорю Лосику, администратору признанного в республике экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга", и блогеру Владимиру Цыгановичу — по 15 лет колонии усиленного режима; оператору ютьюб-проекта Тихановского Артему Сакову и модератору его соцсетей россиянину Дмитрию Попову — по 16 лет колонии усиленного режима.Дело ТихановскогоВ 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это получилось у его жены Светланы, впоследствии именно она участвовала в избирательной кампании. Оппозиция считает ее победителем на августовских выборах.Тихановского задержали в конце мая 2020-го на пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Следственный комитет Белоруссии 28 апреля сообщил, что завершил расследование дела против него и других оппозиционеров. Им предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса. Так, Тихановскому инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, а также организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.Судебное разбирательство над Тихановским и другими осужденными началось в конце июня и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле.
https://ria.ru/20211012/tikhanovskaya-1754291831.html
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белоруссия, в мире, гомель, светлана тихановская, сергей тихановский
14:22 14.12.2021 (обновлено: 18:26 14.12.2021)
 
Белорусский суд вынес приговор мужу Тихановской

Белорусский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам лишения свободы

© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Судья Гомельского областного суда на выездном заседании признал мужа Светланы Тихановской Сергея виновным по нескольким уголовным статьям, включая организацию массовых беспорядков, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Сергею назначено 18 лет лишения свободы (в колонии. — Прим. ред.) усиленного режима", — сказал РИА Новости адвокат осужденного Виктор Мацкевич.

В пресс-службе инстанции агентству также подтвердили информации о наказании Сергею Тихановскому.
Мацкевич заявил, что защита подаст апелляцию в установленные сроки.
© Sputnik / Тамара Беляева / Перейти в фотобанкЗал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского
Зал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Тамара Беляева
Перейти в фотобанк
Зал заседаний Гомельского областного суда во время оглашения приговора по делу белорусского блогера Сергея Тихановского
"Мы будем предпринимать все предусмотренные законом меры для обжалования этого приговора, поскольку у незаконных приговоров есть свойство быть отмененными", — отметил он.
Как передает агентство Sputnik Беларусь, приговоры озвучили и соратникам Тихановского. Оппозиционеру Николаю Статкевичу, баллотировавшемуся на должность президента в 2010 году, назначили 14 лет колонии особого режима; Игорю Лосику, администратору признанного в республике экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга", и блогеру Владимиру Цыгановичу — по 15 лет колонии усиленного режима; оператору ютьюб-проекта Тихановского Артему Сакову и модератору его соцсетей россиянину Дмитрию Попову — по 16 лет колонии усиленного режима.
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Дело Тихановского

В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это получилось у его жены Светланы, впоследствии именно она участвовала в избирательной кампании. Оппозиция считает ее победителем на августовских выборах.
Тихановского задержали в конце мая 2020-го на пикете по сбору подписей в поддержку супруги. Следственный комитет Белоруссии 28 апреля сообщил, что завершил расследование дела против него и других оппозиционеров. Им предъявили обвинение по нескольким статьям уголовного кодекса. Так, Тихановскому инкриминировали организацию массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, а также организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Судебное разбирательство над Тихановским и другими осужденными началось в конце июня и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле.
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