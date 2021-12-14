https://ria.ru/20211214/teksler-1763737544.html

Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте

Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте - РИА Новости, 14.12.2021

Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте

Челябинская область готова принять участие в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен конкретных задач, сообщил губернатор области Алексей РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T20:00

2021-12-14T20:00

2021-12-14T20:00

челябинская область

экономика

челябинская область

алексей текслер

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Челябинская область готова принять участие в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен конкретных задач, сообщил губернатор области Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".Текслер назвал среди главных достижений ушедшего года реструктуризацию коммерческих долгов регионов.Тем не менее, парадокс ситуации, по его мнению, состоит в том, что самостоятельные возможности регионов не всегда растут.Среди мер, которые призваны поддержать экономику регионов, Текслер назвал возможность получения субъектами федерации части сумм от акцизов на табачные изделия, реализуемых на территориях регионов, и передачи на федеральный уровень страховых платежей ОМС для неработающего населения.

https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html

челябинская область

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экономика, челябинская область, алексей текслер