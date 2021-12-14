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Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте
Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте - РИА Новости, 14.12.2021
Текслер: Челябинская область примет участие в бюджетном эксперименте
Челябинская область готова принять участие в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен конкретных задач, сообщил губернатор области Алексей РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T20:00
2021-12-14T20:00
2021-12-14T20:00
челябинская область
экономика
челябинская область
алексей текслер
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Челябинская область готова принять участие в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен конкретных задач, сообщил губернатор области Алексей Текслер, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".Текслер назвал среди главных достижений ушедшего года реструктуризацию коммерческих долгов регионов.Тем не менее, парадокс ситуации, по его мнению, состоит в том, что самостоятельные возможности регионов не всегда растут.Среди мер, которые призваны поддержать экономику регионов, Текслер назвал возможность получения субъектами федерации части сумм от акцизов на табачные изделия, реализуемых на территориях регионов, и передачи на федеральный уровень страховых платежей ОМС для неработающего населения.
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экономика, челябинская область, алексей текслер
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Челябинская область
готова принять участие в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен конкретных задач, сообщил губернатор области Алексей Текслер
, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Экономика и финансы".
"Я дал согласие поучаствовать в эксперименте по увеличению нецелевой поддержки регионов взамен выполнения конкретных задач. Целевая поддержка подразумевает конкретные QPI достижения целей. Но при этом у каждого региона – своя специфика и есть свои нюансы, где, куда и на что потратить средства. Поэтому нецелевая поддержка дает больше возможности региону", - сказал глава региона журналистам по итогам заседания комиссии.
Текслер назвал среди главных достижений ушедшего года реструктуризацию коммерческих долгов регионов.
"Это было большой проблемой у субъектов, и эти вопросы сегодня решены. Реструктуризация бюджетных кредитов тоже перенесена до 2029 года. И это дополнительная помощь регионам во время пандемии", - сказал Текслер.
Тем не менее, парадокс ситуации, по его мнению, состоит в том, что самостоятельные возможности регионов не всегда растут.
"Для многих регионов такие возможности даже снижаются. И здесь, конечно, нам нужна дополнительная поддержка. Надо сказать, что очень часто федеральные министерства принимают решения, которые переводят дополнительные расходы на региональный уровень", - сказал глава Челябинской области.
Среди мер, которые призваны поддержать экономику регионов, Текслер назвал возможность получения субъектами федерации части сумм от акцизов на табачные изделия, реализуемых на территориях регионов, и передачи на федеральный уровень страховых платежей ОМС для неработающего населения.