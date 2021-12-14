https://ria.ru/20211214/svyaz-1763652039.html
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК - РИА Новости, 14.12.2021
МегаФон построит частную LTE-сеть на производственных площадках ММК
Входящий в "большую четверку" российских операторов связи - МегаФон - построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта –... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T13:40
2021-12-14T13:40
2021-12-14T13:40
новости компаний - экономика
магнитогорский металлургический комбинат
мегафон
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Входящий в "большую четверку" российских операторов связи - МегаФон - построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК), компании заключили соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба оператора.Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов."Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G ", - говорится в пресс-релизе оператора.Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных."Магнитогорский металлургический комбинат – крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства", - сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.По словам главного специалиста по информационным технологиям ММК Вадима Феоктистова, помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных комбинату была крайне важна в условиях работы в цехах помехоустойчивость.
https://ria.ru/20210812/megafon-1745463513.html
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новости компаний - экономика, магнитогорский металлургический комбинат, мегафон, россия
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости.
Входящий в "большую четверку" российских операторов связи - МегаФон
- построит частную LTE-сеть на производственных площадках промышленного гиганта – Магнитогорского металлургического комбината (ММК), компании заключили соответствующее соглашение, сообщает пресс-служба оператора.
Сеть Private LTE создаст безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината, в том числе внедрения технологий промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.
"Уже к 2022 году МегаФон развернет сеть на площади свыше 11 тысяч гектаров, более половины которой занимают производственные помещения. Для устойчивого сигнала внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории комбината заработает шесть новых телеком-объектов. МегаФон установит современное оборудование, которое в перспективе обеспечит бесшовный переход на использование технологии 5G ", - говорится в пресс-релизе оператора.
Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.
"Магнитогорский металлургический комбинат
– крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске
более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE - это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства", - сказала директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.
По словам главного специалиста по информационным технологиям ММК Вадима Феоктистова, помимо высокой скорости и максимальной безопасности передаваемых данных комбинату была крайне важна в условиях работы в цехах помехоустойчивость.
"Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения "умных" складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время. Применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 миллионов рублей", - сказал Феоктистов, слова которого приводятся в пресс-релизе.