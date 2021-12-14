https://ria.ru/20211214/subsidiya-1763610988.html

ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни

ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни - РИА Новости, 14.12.2021

ФНС напомнила о сроке подачи заявления на субсидию за нерабочие дни

Срок подачи заявления на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО за нерабочие дни в ноябре заканчивается 15 декабря,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:37

2021-12-14T10:37

2021-12-14T10:37

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Срок подачи заявления на предоставление субсидии малому и среднему бизнесу и социально ориентированным НКО за нерабочие дни в ноябре заканчивается 15 декабря, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России.С 30 октября по 7 ноября по всей России были объявлены нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом. Кабмин РФ 30 октября одобрил распоряжение о предоставлении субсидий социально ориентированным НКО и МСП. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, такая помощь позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около 3 миллионов человек."Пятнадцатого декабря истекает срок направления заявления на получение субсидии на нерабочие дни, которая предоставляется в рамках постановления правительства РФ № 1513. Проверить, имеет ли компания или ИП право на нее, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России", - сказано в сообщении службы.Заявление можно направить через личный кабинет юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также на бумаге - в том числе, по почте.

https://radiosputnik.ria.ru/20211112/moskva-1758770260.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, россия