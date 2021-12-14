https://ria.ru/20211214/subsidii-1763629014.html

МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий

МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 14.12.2021

МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий

Свыше 4,5 тысяч предпринимателей Смоленской области, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получили порядка 228 миллионов рублей субсидий, сообщила РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:08

2021-12-14T12:08

2021-12-14T14:57

смоленская область

экономика

смоленская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,5 тысяч предпринимателей Смоленской области, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получили порядка 228 миллионов рублей субсидий, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским."Таким образом, на сегодняшний день областной поддержкой воспользовались 67 процентов получателей. Этому способствовала широкая информационная компания, развернутая областными властями. Необходимые сведения, связанные с получением финансовой помощи, доводятся в онлайн-режиме, по телефону, с помощью средств массовой информации. Также мы активно взаимодействуем с администрациями районов области, Центром "Мой бизнес" и Смоленским региональным отделением "Опора России", – подчеркнула Рыбалко. В свою очередь, губернатор Смоленской области положительно оценил проделанную работу и отметил важность получения субсидии каждым представителем бизнес–сообщества региона."Дам поручение профильному департаменту дополнительно проинформировать представителей пострадавших отраслей", – сказал глава региона.

https://ria.ru/20211214/byudzhet-1763628270.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, смоленская область