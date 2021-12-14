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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20211214/subsidii-1763629014.html
МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий
МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий - РИА Новости, 14.12.2021
МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий
Свыше 4,5 тысяч предпринимателей Смоленской области, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получили порядка 228 миллионов рублей субсидий, сообщила РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:08
2021-12-14T14:57
смоленская область
экономика
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,5 тысяч предпринимателей Смоленской области, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получили порядка 228 миллионов рублей субсидий, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским."Таким образом, на сегодняшний день областной поддержкой воспользовались 67 процентов получателей. Этому способствовала широкая информационная компания, развернутая областными властями. Необходимые сведения, связанные с получением финансовой помощи, доводятся в онлайн-режиме, по телефону, с помощью средств массовой информации. Также мы активно взаимодействуем с администрациями районов области, Центром "Мой бизнес" и Смоленским региональным отделением "Опора России", – подчеркнула Рыбалко. В свою очередь, губернатор Смоленской области положительно оценил проделанную работу и отметил важность получения субсидии каждым представителем бизнес–сообщества региона."Дам поручение профильному департаменту дополнительно проинформировать представителей пострадавших отраслей", – сказал глава региона.
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экономика, смоленская область
12:08 14.12.2021 (обновлено: 14:57 14.12.2021)
 

МСП Смоленщины получили более 220 миллионов рублей субсидий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СМОЛЕНСК, 14 дек – РИА Новости. Свыше 4,5 тысяч предпринимателей Смоленской области, наиболее пострадавших от антиковидных ограничений, получили порядка 228 миллионов рублей субсидий, сообщила руководитель УФНС России по Смоленской области Татьяна Рыбалко в ходе рабочей встречи с главой региона Алексеем Островским.
"Таким образом, на сегодняшний день областной поддержкой воспользовались 67 процентов получателей. Этому способствовала широкая информационная компания, развернутая областными властями. Необходимые сведения, связанные с получением финансовой помощи, доводятся в онлайн-режиме, по телефону, с помощью средств массовой информации. Также мы активно взаимодействуем с администрациями районов области, Центром "Мой бизнес" и Смоленским региональным отделением "Опора России", – подчеркнула Рыбалко.
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В свою очередь, губернатор Смоленской области положительно оценил проделанную работу и отметил важность получения субсидии каждым представителем бизнес–сообщества региона.
"Дам поручение профильному департаменту дополнительно проинформировать представителей пострадавших отраслей", – сказал глава региона.
 
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