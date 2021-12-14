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Устроивший стрельбу в испанском Таррагоне забаррикадировался в пустом доме

Устроивший стрельбу в испанском Таррагоне забаррикадировался в пустом доме - РИА Новости, 14.12.2021

Устроивший стрельбу в испанском Таррагоне забаррикадировался в пустом доме

Мужчина, устроивший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона, забаррикадировался в заброшенном доме в Риудомсе, сообщает Vanguardia. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:59

2021-12-14T18:59

2021-12-14T18:59

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МАДРИД, 14 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в охранной компании в испанском городе Таррагона, забаррикадировался в заброшенном доме в Риудомсе, сообщает Vanguardia."Найден человек, предположительно устроивший стрельбу в Таррагоне, вблизи Риудомса", - сообщили каталонские правоохранительные органы Mossos de Escuadra в Twitter. Cилы правопорядка призывают местных жителей не приближаться к району, где проводится операция.Во вторник мужчина, предположительно бывший сотрудник охранной фирмы, произвел несколько выстрелов в помещении этой компании в Таррагоне. Три человека ранены, один из них находится в критическом состоянии, состояние двух оценивается как тяжелое. После этого он скрылся на автомобиле Citroën Xsara. Была объявлена операция по его поимке. При попытке его задержания в Реусе он ранил представителя правоохранительных органов.По предварительной информации, он страдает психическим расстройством, сообщает портал 20minutos.

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в мире, испания, таррагона