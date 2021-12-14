https://ria.ru/20211214/stoimost-1763731677.html

Проезд в московском транспорте по Face Pay в 2022 году не подорожает

Проезд в московском транспорте по Face Pay в 2022 году не подорожает - РИА Новости, 14.12.2021

Проезд в московском транспорте по Face Pay в 2022 году не подорожает

Стоимость проезда в транспорте Москвы по Face Pay и билету на 365 дней в 2022 году останется прежней, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T19:18

2021-12-14T19:18

2021-12-14T23:18

общество

москва

департамент транспорта г. москвы

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Стоимость проезда в транспорте Москвы по Face Pay и билету на 365 дней в 2022 году останется прежней, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.В ведомстве сообщили, что с 2 января 2022 года изменится ряд тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость разовой поездки вырастет на рубль — с 60 до 61 рубля.Изменятся и цены на длинные абонементы (30 и 90 дней). Их, а также проездной на 365 дней можно будет активировать в течение десяти дней после покупки, а не сразу.По карте "Тройка" цена поездки на наземном транспорте, в метро, МЦД и МЦК увеличится на четыре рубля. Также владельцы персонализированного абонемента смогут бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты."Не изменится стоимость проезда по Face Pay (46 рублей), билета на 365 дней (19 500 рублей)", — рассказали в пресс-службе.Кроме того, появятся новые билеты ТАТ для наземного транспорта на 90 и 365 дней.

https://ria.ru/20210908/moskva-1749228840.html

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общество, москва, департамент транспорта г. москвы, московское центральное кольцо (мцк)