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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20211214/status-1763662495.html
Новый статус парка "Рязанский" предоставит резидентам больше льгот
Новый статус парка "Рязанский" предоставит резидентам больше льгот - РИА Новости, 14.12.2021
Новый статус парка "Рязанский" предоставит резидентам больше льгот
Присвоение федерального статуса дает резидентам индустриального парка "Рязанский" право на получение значительных льгот, сказал губернатор Николай Любимов во... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:28
2021-12-14T14:28
рязанская область
экономика
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Присвоение федерального статуса дает резидентам индустриального парка "Рязанский" право на получение значительных льгот, сказал губернатор Николай Любимов во вторник на заседании облправительства.Губернатор прокомментировал присвоение проекту индустриального парка "Рязанский" федерального статуса. По словам Любимова, проект прошел экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки. Главой Минпромторга Денисом Мантуровым подписан соответствующий приказ."Благодарю корпорацию развития области, команду правительства региона за эффективность. Процедура регистрации индустриального парка "Рязанский" была качественно отработана. Присвоение федерального статуса даёт резидентам парка право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры. А в целом Рязанской области это даст возможность компенсировать затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки", – сказал губернатор.Он отметил, что создание государственного индустриального парка "Рязанский" – самый масштабный и амбициозный в истории области инвестиционный проект, и на этой площадке уже в скором времени будет сосредоточен внушительный экономический и социальный потенциал."Индустриальный парк "Рязанский" – очень перспективный проект, ключевой в деле привлечения инвестиций в регион. Прошу всех, кто участвует в проекте, продолжать совместно эту очень важную работу. Надеюсь, что ее результаты уже в ближайшем будущем позитивно отразятся на развитии региона и соответственно на качестве жизни людей", – сказал Любимов.Площадь индустриального парка составляет почти 560 гектаров, более трети из них уже занято потенциальными резидентами под размещение промышленных объектов. Их строительство, по предварительным подсчетам, даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций резидентов парка составит около 50 миллиардов рублей. В настоящее время на территорию парка зашли в таком качестве уже более 20 компаний. Специализация производств разная: деревообрабатывающая промышленность, производство машин и оборудования, автокомпонентов и микроэлектроники, металлообработка. Подписаны соглашения о размещении на территории парка инвестиционных проектов российского международного интернет-магазина Wildberries и российской транснациональной компании "Яндекс".
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экономика, рязанская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, николай любимов, wildberries, яндекс, россия
14:28 14.12.2021
 
Новый статус парка "Рязанский" предоставит резидентам больше льгот

Губернатор Любимов: новый статус парка "Рязанский" предоставит резидентам больше льгот

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатора Рязанской области Николай Любимов
Губернатора Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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РЯЗАНЬ, 14 дек - РИА Новости. Присвоение федерального статуса дает резидентам индустриального парка "Рязанский" право на получение значительных льгот, сказал губернатор Николай Любимов во вторник на заседании облправительства.
Губернатор прокомментировал присвоение проекту индустриального парка "Рязанский" федерального статуса. По словам Любимова, проект прошел экспертизу Минпромторга РФ и получил официальный статус федеральной площадки. Главой Минпромторга Денисом Мантуровым подписан соответствующий приказ.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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"Благодарю корпорацию развития области, команду правительства региона за эффективность. Процедура регистрации индустриального парка "Рязанский" была качественно отработана. Присвоение федерального статуса даёт резидентам парка право на получение значительных льгот на строительство инфраструктуры. А в целом Рязанской области это даст возможность компенсировать затраты на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры площадки", – сказал губернатор.
Он отметил, что создание государственного индустриального парка "Рязанский" – самый масштабный и амбициозный в истории области инвестиционный проект, и на этой площадке уже в скором времени будет сосредоточен внушительный экономический и социальный потенциал.
"Индустриальный парк "Рязанский" – очень перспективный проект, ключевой в деле привлечения инвестиций в регион. Прошу всех, кто участвует в проекте, продолжать совместно эту очень важную работу. Надеюсь, что ее результаты уже в ближайшем будущем позитивно отразятся на развитии региона и соответственно на качестве жизни людей", – сказал Любимов.
Площадь индустриального парка составляет почти 560 гектаров, более трети из них уже занято потенциальными резидентами под размещение промышленных объектов. Их строительство, по предварительным подсчетам, даст региону порядка 20 тысяч новых рабочих мест. Совокупный объем инвестиций резидентов парка составит около 50 миллиардов рублей. В настоящее время на территорию парка зашли в таком качестве уже более 20 компаний. Специализация производств разная: деревообрабатывающая промышленность, производство машин и оборудования, автокомпонентов и микроэлектроники, металлообработка. Подписаны соглашения о размещении на территории парка инвестиционных проектов российского международного интернет-магазина Wildberries и российской транснациональной компании "Яндекс".
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