https://ria.ru/20211214/sotrudnichestvo-1763607990.html

Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества

Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества - РИА Новости, 14.12.2021

Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества

Российско-индонезийские консультации по различным аспектам безопасности прошли в Джакарте, на них, в частности, были намечены пути расширения военного и... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:24

2021-12-14T10:24

2021-12-14T10:24

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индонезия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российско-индонезийские консультации по различным аспектам безопасности прошли в Джакарте, на них, в частности, были намечены пути расширения военного и военно-технического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.Консультации провели секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Республики Индонезия Мохаммад Махфуд с участием представителей военных ведомств, спецслужб, служб финансового мониторинга, правоохранительных органов и министерств юстиции двух стран."Подробно обсуждены вопросы взаимодействия России и Индонезии по вопросам обеспечения национальной, региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении.Рассмотрены перспективы сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, противодействия терроризму и экстремизму. Также обсуждались темы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма."Стороны наметили пути расширения военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействия в вопросах нормативно-правового регулирования и в обеспечении международной информационной безопасности", - отмечается в пресс-релизе.Также состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес, указывается в сообщении.Подводя итоги консультаций, Патрушев отметил, что "Индонезия является одним из ведущих партнеров России в АТР, двум странам удается поддерживать положительную динамику политического диалога, укреплять контакты в области обороны и безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах".

https://ria.ru/20211201/ucheniya-1761572188.html

https://ria.ru/20210706/deklaratsiya-1740028832.html

индонезия

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в мире, индонезия, джакарта, николай патрушев, россия