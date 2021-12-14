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Собянин выразил соболезнования из-за смерти режиссера Соловьева
Собянин выразил соболезнования из-за смерти режиссера Соловьева - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин выразил соболезнования из-за смерти режиссера Соловьева
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T08:51
2021-12-14T08:51
2021-12-14T08:51
культура
москва
сергей собянин
сергей соловьев (режиссер)
новости культуры
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким режиссера Сергея Соловьева, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Приводится текст телеграммы мэра Москвы, где, в частности, говорится, что из жизни ушел "выдающийся режиссер и педагог, внесший большой вклад в развитие отечественного искусства"."Творческое наследие мастера составляют десятки фильмов — от экранизации классики до культовых картин, поднимавших острые темы современности. В своих шедеврах Сергей Соловьев зажег множество ярких звезд, открыл новые грани таланта признанных актеров. Светлая память о настоящем художнике и гражданине навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей, учеников и поклонников", - приводятся слова Собянина.Кинорежиссёр и сценарист Сергей Соловьев скончался 13 декабря на 78-м году жизни. Он снял фильм "Асса", картины "Наследница по прямой", "Сто дней после детства", "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви".
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москва, сергей собянин, сергей соловьев (режиссер), новости культуры
Собянин выразил соболезнования из-за смерти режиссера Соловьева
Мэр Москвы Собянин выразил соболезнования из-за смерти режиссера Соловьева