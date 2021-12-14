https://ria.ru/20211214/soglasheniya-1763685666.html

Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений

Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений - РИА Новости, 14.12.2021

Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T16:12

2021-12-14T16:12

2021-12-14T16:44

украина

владимир путин

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

дмитрий песков

саули ниинисте

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного выполнения минских соглашений, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин... дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва заявляла, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html

https://ria.ru/20211214/ukraina-1763677368.html

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украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, дмитрий песков, саули ниинисте