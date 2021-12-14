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Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений
Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений - РИА Новости, 14.12.2021
Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T16:12
2021-12-14T16:44
украина
владимир путин
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
дмитрий песков
саули ниинисте
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного выполнения минских соглашений, сообщили в пресс-службе Кремля."Владимир Путин... дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва заявляла, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20211214/ukraina-1763537715.html
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украина, владимир путин, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, дмитрий песков, саули ниинисте
16:12 14.12.2021 (обновлено: 16:44 14.12.2021)
 
Путин заявил о важности полного выполнения Киевом Минских соглашений

Президент Путин сделал акцент на важности полного выполнения Киевом Минских соглашений

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного выполнения минских соглашений, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин... дал принципиальные оценки ситуации вокруг Украины с акцентом на важность полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу 1+1 - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
08:00
"Зеленский в ловушке". Решится ли Киев на референдум о Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва заявляла, что слова об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Кроме того, в Кремле подчеркивали, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
15:29
Источник: на "Восточном партнерстве" подадут сигнал солидарности с Украиной
 
УкраинаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияДмитрий ПесковСаули Ниинисте
 
 
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