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Россия и некоторые члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей
Россия и некоторые члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей - РИА Новости, 14.12.2021
Россия и некоторые члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей
Россия и некоторые страны НАТО, в том числе Великобритания, усовершенствовали соглашения, затрагивающие опасность сближения кораблей, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T23:05
2021-12-14T23:05
в мире
великобритания
нато
андрей келин
черное море
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и некоторые страны НАТО, в том числе Великобритания, усовершенствовали соглашения, затрагивающие опасность сближения кораблей, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин."Одно из ключевых предложений, которое у нас зафиксировано в заявлении от 10 декабря, это как раз предусмотреть, во-первых, разведение маневров от линии разделения России и НАТО, так, чтобы они вблизи не проводились, а второе - установление дистанции между кораблями и воздушными судами военными, так, чтобы не допустить их опасного сближения", - отметил посол в эфире "Соловьёв LIVE".Он уточнил, что такая работа проводилась и раньше. "У нас есть целая серия двусторонних соглашений с отдельными странами НАТО в отношении сближения кораблей. Но надо сказать, за последнее время с некоторыми странами, в том числе с Великобританией мы провели дополнительные переговоры по военной линии, и эти соглашения, довольно-таки старые, они были усовершенствованы", - пояснил дипломат."Я знаю, что сейчас эти предложения взяты в проработку - о том, чтобы установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, чтобы не допустить той искры, которая может проскочить, которая может стать провокацией. Мы прекрасно видим, что происходит над Черным морем, там действительно участились полеты НАТОвской авиации, и не дай бог, они придут в соприкосновение где-то с курсами гражданских судов, гражданских кораблей", - заключил Келин.Ранее посол России в Великобритании сообщил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось.
https://ria.ru/20211214/nato-1763729061.html
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в мире, великобритания, нато, андрей келин, черное море, россия
23:05 14.12.2021
 
Россия и некоторые члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей

Посол России Келин: Москва и некоторые члены НАТО улучшили соглашение о сближении кораблей

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Россия и некоторые страны НАТО, в том числе Великобритания, усовершенствовали соглашения, затрагивающие опасность сближения кораблей, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Одно из ключевых предложений, которое у нас зафиксировано в заявлении от 10 декабря, это как раз предусмотреть, во-первых, разведение маневров от линии разделения России и НАТО, так, чтобы они вблизи не проводились, а второе - установление дистанции между кораблями и воздушными судами военными, так, чтобы не допустить их опасного сближения", - отметил посол в эфире "Соловьёв LIVE".
Он уточнил, что такая работа проводилась и раньше. "У нас есть целая серия двусторонних соглашений с отдельными странами НАТО в отношении сближения кораблей. Но надо сказать, за последнее время с некоторыми странами, в том числе с Великобританией мы провели дополнительные переговоры по военной линии, и эти соглашения, довольно-таки старые, они были усовершенствованы", - пояснил дипломат.
"Я знаю, что сейчас эти предложения взяты в проработку - о том, чтобы установить минимальную дистанцию сближения и подавать соответствующие сигналы, чтобы не допустить той искры, которая может проскочить, которая может стать провокацией. Мы прекрасно видим, что происходит над Черным морем, там действительно участились полеты НАТОвской авиации, и не дай бог, они придут в соприкосновение где-то с курсами гражданских судов, гражданских кораблей", - заключил Келин.
Ранее посол России в Великобритании сообщил, что НАТО ведет военное освоение акватории Черного моря, присутствие альянса в регионе увеличилось.
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