https://ria.ru/20211214/situatsiya-1763706034.html
Замглавы МИД обсудил военно-политическую ситуацию с дипломатами из Европы
Замглавы МИД обсудил военно-политическую ситуацию с дипломатами из Европы - РИА Новости, 14.12.2021
Замглавы МИД обсудил военно-политическую ситуацию с дипломатами из Европы
Замглавы МИД РФ Владимир Титов во вторник обсудил с главами дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии двусторонние... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:21
2021-12-14T17:27
в мире
словакия
чехия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
австрия
германия
польша
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Владимир Титов во вторник обсудил с главами дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии двусторонние отношения, а также вопросы военно-политической ситуации в Европе, заявило внешнеполитическое ведомство России."Четырнадцатого декабря прошла встреча первого заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.Г. Титова с главами дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Польши, Словакии, Чехии, ФРГ и Швейцарии", - говорится в сообщении.Уточняется, что стороны обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений России с этими странами. "Обсуждена общеевропейская проблематика, вопросы военно-политической ситуации в Европе. Затронут ряд других тем актуальной международной повестки", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20211214/nato-1763680660.html
словакия
чехия
россия
австрия
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польша
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в мире, словакия, чехия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, австрия, германия, польша, владимир титов
17:21 14.12.2021 (обновлено: 17:27 14.12.2021)
Замглавы МИД обсудил военно-политическую ситуацию с дипломатами из Европы
Замглавы МИД Титов обсудил военно-политическую ситуацию с главами европейских дипмиссий