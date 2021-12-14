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Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти
Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти - РИА Новости, 14.12.2021
Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:23
2021-12-14T15:23
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования, так, за сокрытие фактов разлива нефти или предоставление ложной информации нарушитель заплатит до миллиона рублей.Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в части усиления ответственности за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования.Закон устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, неисполнение обязанности по утверждению в установленном порядке плана по их ликвидации, неосуществление мероприятий либо неисполнение обязанностей создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления деятельности, в том числе системы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, следует из проекта, с учетом внесенных ко второму чтению поправок.Законопроект был доработан ко второму чтению, так, неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, предоставление неполной или ложной информации предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, следует из проекта закона.Отмечается, что за невыполнение в установленный срок предписания государственного экологического надзора об устранении нарушений законодательства установлен штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
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общество, госдума рф, россия
15:23 14.12.2021
 
Госдума приняла закон о штрафах за сокрытие фактов разлива нефти

Госдума приняла закон о штрафах до миллиона рублей за сокрытие фактов разлива нефти

© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в III - окончательном - чтении законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования, так, за сокрытие фактов разлива нефти или предоставление ложной информации нарушитель заплатит до миллиона рублей.
Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в январе 2018 года. Авторы инициативы предлагают внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) в части усиления ответственности за нарушение требований экологической безопасности при проведении работ в сфере недропользования.
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Закон устанавливает штрафы за предоставление ложных сведений по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, неисполнение обязанности по утверждению в установленном порядке плана по их ликвидации, неосуществление мероприятий либо неисполнение обязанностей создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления деятельности, в том числе системы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 60 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Для юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, следует из проекта, с учетом внесенных ко второму чтению поправок.
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Законопроект был доработан ко второму чтению, так, неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, предоставление неполной или ложной информации предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит для должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц - от 500 тысяч до миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, следует из проекта закона.
Отмечается, что за невыполнение в установленный срок предписания государственного экологического надзора об устранении нарушений законодательства установлен штраф для граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При повторном нарушении для граждан штраф составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, для юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
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