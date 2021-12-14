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Госдума приняла закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Госдума приняла закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей - РИА Новости, 14.12.2021

Госдума приняла закон о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во III – окончательном – чтении правительственный законопроект, вводящий в КоАП новую статью о... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T15:11

2021-12-14T15:11

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла во III – окончательном – чтении правительственный законопроект, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не оборудованных системами мониторинга выбросов.Законопроект был внесен в Госдуму в феврале 2019 года. Он вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью о штрафах за правонарушения, связанные с невыполнением требований по созданию и эксплуатации на объектах I категории (крупных предприятий-загрязнителей) систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.К объектам I категории относятся все предприятия по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Кроме того, ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.Согласно закону, за невыполнение или несвоевременное выполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Отмечается, что оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ, системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Действующее законодательство за нарушение правил эксплуатации оборудования по контролю выбросов предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей, а за сокрытие или искажение экологической информации - 80 тысяч рублей.

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