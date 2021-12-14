https://ria.ru/20211214/sertifikaty-1763695576.html

В Оксфорде заявили о связи сертификатов с ростом числа вакцинированных

В Оксфорде заявили о связи сертификатов с ростом числа вакцинированных - РИА Новости, 14.12.2021

В Оксфорде заявили о связи сертификатов с ростом числа вакцинированных

Введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 приводит к росту числа привитых в странах с низким уровнем вакцинации, сообщается в исследовании, проведенным... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T17:31

2021-12-14T17:31

2021-12-14T17:31

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коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 14 дек - РИА Новости. Введение сертификатов о вакцинации от COVID-19 приводит к росту числа привитых в странах с низким уровнем вакцинации, сообщается в исследовании, проведенным директором центра демографических наук Леверхулма в Оксфорде профессором Мелиндой Миллс.Сертификат COVID-19, или "паспорт вакцинации", требует, чтобы у людей было подтверждение о полной вакцинации, отрицательный тест или сертификат о перенесенном коронавирусе для доступа в общественные места и на мероприятия. Помимо содействия предотвращению распространения коронавируса в общественных местах, было высказано предположение, что введение сертификатов побудит большее число непривитых людей сделать прививку.Новое исследование, которое связано с введением сертификатов о вакцинации в период с апреля по сентябрь 2021 года, было основано на моделировании с целью высчитать, насколько бы изменился уровень вакцинации без введения сертификатов в ряде стран, где сертификаты обязательны. Исследовали сравнили эти показатели с уровнем вакцинации в странах, где сертификаты не вводились."В странах, с уровнем вакцинации изначально ниже среднего (Франция, Израиль, Италия, Швейцария), наблюдалось значительное увеличение числа привитых, однако, существенного эффекта не было в Германии, где уровень вакцинации уже был высоким, или в Дании, где поставки вакцины были ограничены", - приводится цитата Миллс на официальном сайте Оксфордского университета.По данным исследования, рост уровня вакцинаций начал отмечаться примерно за 20 дней до введения сертификатов и продолжался еще 40 дней. Также сообщается, что ежедневное число случаев заболевания COVID-19 уменьшилось после внедрения сертификатов во Франции, Германии, Италии, Швейцарии, но увеличилось в Израиле и Дании.Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в мире было выявлено 270 миллионов случаев заражения коронавирусом и более пяти миллионов летальных исходов.

https://ria.ru/20211212/omikron-shtamm-1763323534.html

https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762881466.html

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в мире, италия, оксфорд, франция, оксфордский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19