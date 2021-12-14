https://ria.ru/20211214/sertifikat-1763724146.html

Голикова рассказала о сертификатах привитых иностранными вакцинами

Голикова рассказала о сертификатах привитых иностранными вакцинами - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова рассказала о сертификатах привитых иностранными вакцинами

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дала профильным ведомствам поручения подготовить изменения в нормативные документы для выдачи сертификатов... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:34

2021-12-14T18:34

2021-12-14T18:58

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что дала профильным ведомствам поручения подготовить изменения в нормативные документы для выдачи сертификатов привитым от коронавируса иностранными вакцинами и переболевшими этой инфекцией без обращения к врачам."Сегодня я подписала соответствующее поручение нашим федеральным органам исполнительной власти, которые ответственны за ту или иную сферу... Для того, чтобы в ближайшее время были приняты и подготовлены изменения в нормативные документы, которые позволяют разрешить те жизненные ситуации, которые мы вчера обсуждали", - сказала Голикова, выступая в Госдуме.Она отметила, что речь идет о порядке получения сертификата теми, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам, а также теми, кто привился отечественными вакцинами за рубежом или привился иностранными вакцинами.

https://ria.ru/20211214/koronavirus-1763695298.html

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