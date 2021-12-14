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Голикова рассказала о ковидных сертификатах
Голикова рассказала о ковидных сертификатах - РИА Новости, 14.12.2021
Голикова рассказала о ковидных сертификатах
Ковидные сертификаты дополнят сведениями о наличии противопоказаний для прививки, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T18:26
2021-12-14T19:45
распространение коронавируса
общество
татьяна голикова
россия
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ковидные сертификаты дополнят сведениями о наличии противопоказаний для прививки, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что эти документы защищены от подделки."Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод и на какой срок", — пояснила зампред правительства. Кроме того, Голикова, говоря о законопроектах, касающихся QR-кодов, подчеркнула, что содержащаяся в сертификатах информация на нарушает прав граждан — она доступна только медикам. В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о введении цифровых кодов на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для главы государства — интересы людей.Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
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общество, татьяна голикова, россия, сертификат о вакцинации, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, госдума рф, здоровье - общество
18:26 14.12.2021 (обновлено: 19:45 14.12.2021)
 
Голикова рассказала о ковидных сертификатах

Вице-премьер Голикова заявила, что в ковидный сертификат включат данные о медотводе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации
Медицинский сотрудник подписывает сертификат в центре вакцинации - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ковидные сертификаты дополнят сведениями о наличии противопоказаний для прививки, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Кроме данных о проведенной вакцинации, этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе — либо временном, либо постоянном", — сказала она, выступая в Госдуме.
Она отметила, что эти документы защищены от подделки.
"Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод и на какой срок", — пояснила зампред правительства.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
Вчера, 18:34Распространение коронавируса
Голикова рассказала о сертификатах привитых иностранными вакцинами
Кроме того, Голикова, говоря о законопроектах, касающихся QR-кодов, подчеркнула, что содержащаяся в сертификатах информация на нарушает прав граждан — она доступна только медикам.
В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о введении цифровых кодов на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.
В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для главы государства — интересы людей.
Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
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Распространение коронавирусаОбществоТатьяна ГоликоваРоссияСертификат о вакцинацииКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Госдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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