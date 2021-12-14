https://ria.ru/20211214/sertifikat-1763721729.html

Голикова рассказала о ковидных сертификатах

Голикова рассказала о ковидных сертификатах - РИА Новости, 14.12.2021

Голикова рассказала о ковидных сертификатах

Ковидные сертификаты дополнят сведениями о наличии противопоказаний для прививки, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T18:26

2021-12-14T18:26

2021-12-14T19:45

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Ковидные сертификаты дополнят сведениями о наличии противопоказаний для прививки, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.Она отметила, что эти документы защищены от подделки."Мы воспользовались штриховым кодом, который лишь является технологическим решением подтверждения действительности сертификата вакцинированного и дает информацию о том, в какой период и на какой период человек получил прививку, когда он переболел и на какой период получил защиту, и, соответственно, будет содержать информацию, когда он получил медотвод и на какой срок", — пояснила зампред правительства. Кроме того, Голикова, говоря о законопроектах, касающихся QR-кодов, подчеркнула, что содержащаяся в сертификатах информация на нарушает прав граждан — она доступна только медикам. В понедельник думский спикер Вячеслав Володин сообщил, что депутаты не стали обсуждать инициативу о введении цифровых кодов на транспорте, ее отправили на доработку. Как он пояснил, парламентарии исходили из позиции президента Владимира Путина о недопустимости "опрометчивых решений", от которых пострадают граждане.В Кремле, поясняя решение Госдумы, подчеркнули, что главный приоритет для главы государства — интересы людей.Правительство в ноябре внесло в нижнюю палату парламента два законопроекта, которые предусматривают использование QR-кодов в поездах и самолетах, а также в общественных местах. Цифровые сертификаты смогут получить перенесшие инфекцию, привитые или имеющие медотвод. В случае одобрения документы потребуются для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и общепита, непродовольственных магазинов, а также во время путешествий.

https://ria.ru/20211214/sertifikat-1763724146.html

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