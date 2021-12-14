https://ria.ru/20211214/serpukhov-1763618668.html

Напавший на гимназию в Серпухове остается в больнице

Напавший на гимназию в Серпухове остается в больнице - РИА Новости, 14.12.2021

Напавший на гимназию в Серпухове остается в больнице

Юноша, взорвавший самодельную бомбу в православной гимназии в Серпухове, остается в больнице, сообщил РИА Новости во вторник информированный источник. РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T11:17

2021-12-14T11:17

2021-12-14T11:17

происшествия

серпухов

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Юноша, взорвавший самодельную бомбу в православной гимназии в Серпухове, остается в больнице, сообщил РИА Новости во вторник информированный источник."Он жив, находится в больнице, ему оказывается все необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.По данным следствия, взрыв устроил 18-летний бывший ученик православной гимназии, в результате чего ему самому оторвало ногу и он попал в больницу в тяжелом состоянии. Еще семь пострадавших попали в больницы, но "тяжелых" среди них нет.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. Юноше в рамках следствия проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/serpukhov-1763520861.html

серпухов

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происшествия, серпухов, взрыв в женском монастыре в серпухове