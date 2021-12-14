Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211214/semi-1763668327.html
Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот
Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот - РИА Новости, 14.12.2021
Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сёстрами,... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T14:58
2021-12-14T14:58
общество
москва
сергей собянин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149421/58/1494215854_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_dbcb2f101606ed3c5547149df4365ff5.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сёстрами, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы внесло изменения в порядок проведения пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и/или детей-инвалидов, который реализуется в городе с 2014 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта приёмные семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 ребёнка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают по договору безвозмездного пользования жильё, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи", - говорится в сообщении.Отмечается, что приёмными родителями могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке не менее 3 лет и не имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей. Обязательным условием является успешное прохождение психологической диагностики, определяющей готовность граждан стать приёмными родителями. По истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли свои обязанности по воспитанию детей-сирот, однократно предоставляется квартира – по договору социального найма или в собственность."За время реализации проекта его участниками стали 47 приёмных семей, которые взяли на воспитание 286 детей. Среди детей, воспитывающихся в семьях-участниках проекта в настоящее время, 22 ребёнка-инвалида младше 10 лет, 71 ребёнок-инвалид старше 10 лет и 88 детей, не имеющих инвалидности (всего – 181 ребёнок)", - говорится в сообщении.Принятое постановление вносит следующие изменения: впервые участниками пилотного проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 и более детей являются братьями и сёстрами (полнородными или неполнородными), независимо от возраста и наличия инвалидности. Тем самым, шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приёмную семью. В настоящее время в городском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 детей указанной категории из 59 семей.Помимо этого вводится возрастное ограничение для участников проекта – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Решение принято для того, чтобы приёмные родители могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей-сирот и получить квартиру до достижения пенсионного возраста.Также постановлением увеличен срок передачи детей в семью – с 60 до 90 дней."Если ранее все пять или более детей передавались в приёмную семью практически одновременно, то теперь этот процесс будет разделен на два этапа: в срок не позднее 60 календарных дней в семью должны быть приняты не менее 2 детей; в срок не позднее 90 календарных дней – ещё не менее 3 детей, оставшихся без попечения родителей. Более плавный процесс передачи детей даст приёмным родителям больше времени для установления эмоциональных связей с их подопечными, что в дальнейшем станет залогом успешного воспитания", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20211210/siroty-1763047307.html
https://ria.ru/20211210/zhile-1763072105.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149421/58/1494215854_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_7c5884cc82bb04d8d3a6dca135a7f211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, россия
14:58 14.12.2021
 
Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот

Мэр Москвы Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот

© РИА Новости / Константин ЧалабовДети в детском доме
Дети в детском доме - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сёстрами, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
"Правительство Москвы внесло изменения в порядок проведения пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и/или детей-инвалидов, который реализуется в городе с 2014 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта приёмные семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 ребёнка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают по договору безвозмездного пользования жильё, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приёмными родителями могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке не менее 3 лет и не имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей. Обязательным условием является успешное прохождение психологической диагностики, определяющей готовность граждан стать приёмными родителями. По истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли свои обязанности по воспитанию детей-сирот, однократно предоставляется квартира – по договору социального найма или в собственность.
"За время реализации проекта его участниками стали 47 приёмных семей, которые взяли на воспитание 286 детей. Среди детей, воспитывающихся в семьях-участниках проекта в настоящее время, 22 ребёнка-инвалида младше 10 лет, 71 ребёнок-инвалид старше 10 лет и 88 детей, не имеющих инвалидности (всего – 181 ребёнок)", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 00:25
Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Принятое постановление вносит следующие изменения: впервые участниками пилотного проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 и более детей являются братьями и сёстрами (полнородными или неполнородными), независимо от возраста и наличия инвалидности. Тем самым, шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приёмную семью. В настоящее время в городском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 детей указанной категории из 59 семей.
Помимо этого вводится возрастное ограничение для участников проекта – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Решение принято для того, чтобы приёмные родители могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей-сирот и получить квартиру до достижения пенсионного возраста.
Также постановлением увеличен срок передачи детей в семью – с 60 до 90 дней.
"Если ранее все пять или более детей передавались в приёмную семью практически одновременно, то теперь этот процесс будет разделен на два этапа: в срок не позднее 60 календарных дней в семью должны быть приняты не менее 2 детей; в срок не позднее 90 календарных дней – ещё не менее 3 детей, оставшихся без попечения родителей. Более плавный процесс передачи детей даст приёмным родителям больше времени для установления эмоциональных связей с их подопечными, что в дальнейшем станет залогом успешного воспитания", - рассказали в пресс-службе.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 10:33Липецкая область
Более 800 липецких детей-сирот обеспечат жильем в ближайшие три года
 
ОбществоМоскваСергей СобянинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:35Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действием
02:28ЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границ
02:22Пашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
02:17Экономист объяснил, почему снижается спрос на доллары
02:13Экс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денег
02:10Американский зонд Parker впервые "коснулся" Солнца
02:08Россиян призвали не увлекаться подогревом сидений в авто
02:07Макрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с Белоруссией
02:05Полянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить делами
01:57Экс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалы
01:48Постпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПД
01:42Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"
01:38Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует Путина
01:28WP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллег
01:21В Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и Макрона
01:16Эксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубля
01:13Экс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставке
01:09Сенат США поддержал увеличение предела госдолга
01:06Полянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в Вене
01:03На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады
Лента новостейМолния
Россиянам посоветовали уникальный продукт с противовирусным действиемЕС поможет Армении и Азербайджану в демаркации и делимитации границПашинян и Алиев подтвердили договоренность о перезапуске железной дорогиЭкономист объяснил, почему снижается спрос на долларыЭкс-глава офиса президента Украины заявил, что Зеленский должен ему денегАмериканский зонд Parker впервые "коснулся" СолнцаРоссиян призвали не увлекаться подогревом сидений в автоМакрон отметил сокращение потоков мигрантов на границе с БелоруссиейПолянский: заявления США о снятии санкций с Ирана нужно подтвердить деламиЭкс-глава офиса Зеленского рассказал, как на Украине "отбирали" телеканалыПостпред заявил, что Иран не выдвигает новых условий на переговорах по СВПДЭкс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"Экс-глава офиса Зеленского заявил, что тот неудачно пародирует ПутинаWP: работницы завода Tesla пожаловавшись на непристойное поведение коллегВ Елисейском дворце рассказали о разговоре Путина и МакронаЭксперт рассказал, кому невыгодно укрепление рубляЭкс-глава офиса Зеленского заявил, что Коломойский настоял на его отставкеСенат США поддержал увеличение предела госдолгаПолянский назвал неуместными выводы Запада по позиции Ирана в ВенеНа Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады