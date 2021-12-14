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Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот

Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот - РИА Новости, 14.12.2021

Собянин расширил меры поддержки семей, воспитывающих детей-сирот

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сёстрами,... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T14:58

2021-12-14T14:58

2021-12-14T14:58

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о дополнительных мерах поддержки семей, берущих на воспитание детей-сирот, являющихся родными братьями и сёстрами, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы."Правительство Москвы внесло изменения в порядок проведения пилотного проекта по имущественной поддержке семей, принявших на воспитание детей-сирот старшего возраста и/или детей-инвалидов, который реализуется в городе с 2014 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках проекта приёмные семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 ребёнка старше 10 лет и/или являются инвалидами, получают по договору безвозмездного пользования жильё, площадь которого достаточна для комфортного проживания большой семьи", - говорится в сообщении.Отмечается, что приёмными родителями могут стать граждане Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке не менее 3 лет и не имеющие препятствий для исполнения обязанностей опекунов или попечителей. Обязательным условием является успешное прохождение психологической диагностики, определяющей готовность граждан стать приёмными родителями. По истечении 10 лет участникам пилотного проекта, которые добросовестно и непрерывно исполняли свои обязанности по воспитанию детей-сирот, однократно предоставляется квартира – по договору социального найма или в собственность."За время реализации проекта его участниками стали 47 приёмных семей, которые взяли на воспитание 286 детей. Среди детей, воспитывающихся в семьях-участниках проекта в настоящее время, 22 ребёнка-инвалида младше 10 лет, 71 ребёнок-инвалид старше 10 лет и 88 детей, не имеющих инвалидности (всего – 181 ребёнок)", - говорится в сообщении.Принятое постановление вносит следующие изменения: впервые участниками пилотного проекта смогут стать семьи, взявшие на воспитание не менее 5 детей-сирот, из которых 3 и более детей являются братьями и сёстрами (полнородными или неполнородными), независимо от возраста и наличия инвалидности. Тем самым, шанс обрести новый дом получат дети-сироты, которым достаточно трудно найти приёмную семью. В настоящее время в городском банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоят 227 детей указанной категории из 59 семей.Помимо этого вводится возрастное ограничение для участников проекта – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Решение принято для того, чтобы приёмные родители могли выполнить свои обязанности по воспитанию детей-сирот и получить квартиру до достижения пенсионного возраста.Также постановлением увеличен срок передачи детей в семью – с 60 до 90 дней."Если ранее все пять или более детей передавались в приёмную семью практически одновременно, то теперь этот процесс будет разделен на два этапа: в срок не позднее 60 календарных дней в семью должны быть приняты не менее 2 детей; в срок не позднее 90 календарных дней – ещё не менее 3 детей, оставшихся без попечения родителей. Более плавный процесс передачи детей даст приёмным родителям больше времени для установления эмоциональных связей с их подопечными, что в дальнейшем станет залогом успешного воспитания", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20211210/siroty-1763047307.html

https://ria.ru/20211210/zhile-1763072105.html

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общество, москва, сергей собянин, россия