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В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме

В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 14.12.2021

В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме

В России за год заблокировали счета около трех тысяч людей, подозреваемых в терроризме и экстремизме, на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T12:38

2021-12-14T12:38

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происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

россия

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России за год заблокировали счета около трех тысяч людей, подозреваемых в терроризме и экстремизме, на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия