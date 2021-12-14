https://ria.ru/20211214/scheta-1763637857.html
В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме
В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме - РИА Новости, 14.12.2021
В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме
В России за год заблокировали счета около трех тысяч людей, подозреваемых в терроризме и экстремизме, на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T12:38
2021-12-14T12:38
2021-12-14T12:47
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
россия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. В России за год заблокировали счета около трех тысяч людей, подозреваемых в терроризме и экстремизме, на сумму свыше 100 миллионов рублей, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.
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происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, россия
12:38 14.12.2021 (обновлено: 12:47 14.12.2021)
В России заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме
В России за год заблокировали счета около трех тысяч подозреваемых в терроризме