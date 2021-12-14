https://ria.ru/20211214/saakashvili-1763612629.html

Врачи разрешили Саакашвили полноценно питаться

Врачи разрешили Саакашвили полноценно питаться - РИА Новости, 14.12.2021

Врачи разрешили Саакашвили полноценно питаться

Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий лечение после длительной голодовки, со вторника приступил к обычному питанию, врачи сняли ему... РИА Новости, 14.12.2021

2021-12-14T10:49

2021-12-14T10:49

2021-12-14T10:49

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 14 дек - РИА Новости. Заключенный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, проходящий лечение после длительной голодовки, со вторника приступил к обычному питанию, врачи сняли ему пищевые ограничения, заявила член медицинского консилиума минюста Елена Гиоргадзе."Со вторника у него нет никаких ограничений в питании... Самое важное, что показатель белка уже в норме. Также постепенно снимаются назначенные ранее медицинские добавки, например калий, магний, микро- и макроэлементы. Анализы в норме, эндокринолог завершил свою работу", - сказала Гиоргадзе журналистам.По ее словам, Саакашвили все еще слаб, это связано с неподвижностью и эмоциональным стрессом."Две недели назад мы просили начать тренировки. К нему уже прибыл тренер. У Саакашвили нет желания тренироваться, так как это связано с эмоциональный травмой, с ментальным здоровьем, которое могут оценить только психиатры. Было бы не плохо, если психиатры, которые говорят о лечении, сначала определят его диагноз", - добавила Гиоргадзе.Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину незадолго до проведения местных выборов, которые прошли 2 октября. Грузинская прокуратура детально рассказала о маршруте экс-президента с Украины в Грузию: он путешествовал в трейлере с молочными продуктами. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Адвокаты политика ранее сообщали, что Саакашвили анонсировал свой приезд в Грузию на самолете, а после того как появились слухи о том, что власти планируют помешать ему в этом процессе, политик принял решение попасть на родину другим путем.Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211213/saakashvili-1763404578.html

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии