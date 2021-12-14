https://ria.ru/20211214/rossiya-rtr-1763681432.html
В Латвии возобновят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
В Латвии возобновят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" - РИА Новости, 14.12.2021
В Латвии возобновят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
Телеканал "Россия-РТР" вновь заработает в Латвии со следующего года, сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T15:50
2021-12-14T15:50
2021-12-14T18:31
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РИГА, 14 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия-РТР" вновь заработает в Латвии со следующего года, сообщил глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш."Ретрансляция на территории Латвии телеканала "Россия-РТР" возобновится 15 февраля 2022 года", — сказал он журналистам.В феврале 2021 года власти запретили на год работу "России-РТР". Как они объяснили, поводом стало провоцирование розни, якобы обнаруженное в передаче "60 минут". Так, регулятор утверждал, что обозначения, употребляемые участниками дискуссии, включая ведущую программы Ольгу Скабееву, "возможно, оцениваются как разжигание ненависти".Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение политическим демаршем, грубо нарушающим международные обязательства Риги, а обвинения против ВГТРК — предвзятыми и ангажированными.Власти балтийских республик неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В Москве указывали на явные признаки скоординированной линии этих государств. Случаи притеснения журналистов в странах Балтии, отмечали во внешнеполитическом ведомстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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в мире, латвия, вгтрк, россия
15:50 14.12.2021 (обновлено: 18:31 14.12.2021)
В Латвии возобновят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"
В Латвии с 15 февраля возобновят ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"