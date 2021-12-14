Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211214/rodnyanskiy-1763498127.html
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году - РИА Новости, 14.12.2021
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал в личном микроблоге. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T04:20
2021-12-14T04:20
культура
александр роднянский
кейт уинслет
дженнифер энистон
новости культуры
кино и сериалы
риз уизерспун
стив мартин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148383/55/1483835518_0:84:3076:1814_1920x0_80_0_0_c2945255198653a6ec735ffb8790b251.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал в личном микроблоге. Первое место президент открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса. На втором месте — "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в роли детектива из небольшого городка в Штатах. Ему понравилась и актерская игра звезды "Титаника", и сценарий Брэда Ингелсби.Замыкает тройку лидеров второй сезон "Утреннего шоу". По мнению продюсера, это "достойное продолжение телехита 2019 года с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Стивом Кареллом о #MeToo и ковиде, культуре отмены и поиске идентичности".Также в список попали третья часть "Наследников", "Сцены из супружеской жизни", "Кафедра", "Белый лотос", "Ванда/Вижн", "Срок". На почетном десятом месте комедийный детектив "Убийства в одном здании" со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. Звезды сыграли соседей, которые взялись за расследования убийства, произошедшего в их доме. Роднянский спродюсировал более 30 фильмов и 20 сериалов. Среди них такие проекты, как "Водитель для Веры", "9-я рота", "Обитаемый остров", "Сталинград", "Нелюбовь", "Дылда" и других.
https://ria.ru/20211122/kino-1759698324.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148383/55/1483835518_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_8e6e1be26e9de15cf3acaaf7b61d1c35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр роднянский, кейт уинслет, дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы, риз уизерспун, стив мартин, селена гомес
04:20 14.12.2021
 
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году

Продюсер Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлександр Роднянский
Александр Роднянский - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал в личном микроблоге.
Первое место президент открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса.
"Человечный, исторически точный и душераздирающе эмоциональный мини-сериал об эпидемии СПИДа, настоящей дружбе и принятии себя", — поделился впечатлениями Роднянский.
На втором месте — "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в роли детектива из небольшого городка в Штатах. Ему понравилась и актерская игра звезды "Титаника", и сценарий Брэда Ингелсби.
© Home Box Office (HBO) (2021-...)Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
Кадр из сериала Мейр из Исттауна
© Home Box Office (HBO) (2021-...)
Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"
"Особая атмосфера складывается из мрачных пейзажей американской глубинки, болезненности семейной драмы и напряженности детектива", — говорит продюсер.
Замыкает тройку лидеров второй сезон "Утреннего шоу". По мнению продюсера, это "достойное продолжение телехита 2019 года с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Стивом Кареллом о #MeToo и ковиде, культуре отмены и поиске идентичности".
© Apple TV/YoutubeКадр из второго сезона сериала "Утреннее шоу"
Кадр из второго сезона сериала Утреннее шоу
© Apple TV/Youtube
Кадр из второго сезона сериала "Утреннее шоу"
Также в список попали третья часть "Наследников", "Сцены из супружеской жизни", "Кафедра", "Белый лотос", "Ванда/Вижн", "Срок".
На почетном десятом месте комедийный детектив "Убийства в одном здании" со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. Звезды сыграли соседей, которые взялись за расследования убийства, произошедшего в их доме.
Роднянский спродюсировал более 30 фильмов и 20 сериалов. Среди них такие проекты, как "Водитель для Веры", "9-я рота", "Обитаемый остров", "Сталинград", "Нелюбовь", "Дылда" и других.
Кадр из сериала Великая
22 ноября, 08:00Культура
Сериалы ноября: фэнтези "Колесо времени", экшен "Соколиный Глаз", "Великая"
 
КультураАлександр РоднянскийКейт УинслетДженнифер ЭнистонНовости культурыКино и сериалыРиз УизерспунСтив МартинСелена Гомес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничества
10:18Мясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавируса
10:16Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометров
10:12В Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войны
10:04На зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублей
09:56Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море
09:55"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газ
09:46Житель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срок
09:38Житель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человек
09:33Более 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без света
09:32Подозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полиции
09:32Сугробы в Москве выросли до 30 сантиметров
09:27Аналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовых
09:26В подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятия
09:25Врач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19
09:23Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на Камчатке
09:22Спутники связи "Экспресс" вышли на орбиту
09:21Армения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с Турцией
09:21Судно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в Севастополь
09:17Правительство утвердило план развития Норильска
Лента новостейМолния
Россия и Индонезия наметили пути расширения военного сотрудничестваМясников предупредил россиян об эпидемии опаснее пандемии коронавирусаЦены фьючерсов на газ в Европе превысили 1400 долларов за тысячу кубометровВ Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о геноциде во время войныНа зарплаты бюджетников выделили более 12 миллиардов рублейРоссийские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море"Молдовагаз" заявила, что рассчиталась с "Газпромом" за ноябрьский газЖитель Омска, жестоко убивший собаку соседки, получил условный срокЖитель Чукотки получил 19,5 года колонии за убийство двух человекБолее 750 населенных пунктов в трех российских регионах остались без светаПодозреваемая в хищении 20 миллионов рублей кассирша сдалась полицииСугробы в Москве выросли до 30 сантиметровАналитики ждут роста ключевой ставки до 8,5% годовыхВ подмосковном Клину загорелась кровля цеха предприятияВрач рассказала, кому необходима ревакцинация от COVID-19Трутнев раскритиковал работу Росприроднадзора на КамчаткеСпутники связи "Экспресс" вышли на орбитуАрмения назначит спецпредставителя для урегулирования отношений с ТурциейСудно тылового обеспечения "Всеволод Бобров" направилось в СевастопольПравительство утвердило план развития Норильска