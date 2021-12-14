https://ria.ru/20211214/rodnyanskiy-1763498127.html
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году - РИА Новости, 14.12.2021
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал в личном микроблоге. РИА Новости, 14.12.2021
2021-12-14T04:20
2021-12-14T04:20
2021-12-14T04:20
культура
александр роднянский
кейт уинслет
дженнифер энистон
новости культуры
кино и сериалы
риз уизерспун
стив мартин
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал в личном микроблоге. Первое место президент открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса. На втором месте — "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в роли детектива из небольшого городка в Штатах. Ему понравилась и актерская игра звезды "Титаника", и сценарий Брэда Ингелсби.Замыкает тройку лидеров второй сезон "Утреннего шоу". По мнению продюсера, это "достойное продолжение телехита 2019 года с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Стивом Кареллом о #MeToo и ковиде, культуре отмены и поиске идентичности".Также в список попали третья часть "Наследников", "Сцены из супружеской жизни", "Кафедра", "Белый лотос", "Ванда/Вижн", "Срок". На почетном десятом месте комедийный детектив "Убийства в одном здании" со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. Звезды сыграли соседей, которые взялись за расследования убийства, произошедшего в их доме. Роднянский спродюсировал более 30 фильмов и 20 сериалов. Среди них такие проекты, как "Водитель для Веры", "9-я рота", "Обитаемый остров", "Сталинград", "Нелюбовь", "Дылда" и других.
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РИА Новости
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александр роднянский, кейт уинслет, дженнифер энистон, новости культуры, кино и сериалы, риз уизерспун, стив мартин, селена гомес
Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
Продюсер Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Александр Роднянский рассказал, какие сериалы считает лучшими в 2021 году. Свой рейтинг он опубликовал
в личном микроблоге.
Первое место президент открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" отдал проекту "Это грех" продюсера Расселла Ти Дейвиса.
"Человечный, исторически точный и душераздирающе эмоциональный мини-сериал об эпидемии СПИДа, настоящей дружбе и принятии себя", — поделился впечатлениями Роднянский.
На втором месте — "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в роли детектива из небольшого городка в Штатах. Ему понравилась и актерская игра звезды "Титаника", и сценарий Брэда Ингелсби.
"Особая атмосфера складывается из мрачных пейзажей американской глубинки, болезненности семейной драмы и напряженности детектива", — говорит продюсер.
Замыкает тройку лидеров второй сезон "Утреннего шоу". По мнению продюсера, это "достойное продолжение телехита 2019 года с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Билли Крудапом и Стивом Кареллом о #MeToo и ковиде, культуре отмены и поиске идентичности".
Также в список попали третья часть "Наследников", "Сцены из супружеской жизни", "Кафедра", "Белый лотос", "Ванда/Вижн", "Срок".
На почетном десятом месте комедийный детектив "Убийства в одном здании" со Стивом Мартином, Мартином Шортом и Селеной Гомес. Звезды сыграли соседей, которые взялись за расследования убийства, произошедшего в их доме.
Роднянский спродюсировал более 30 фильмов и 20 сериалов. Среди них такие проекты, как "Водитель для Веры", "9-я рота", "Обитаемый остров", "Сталинград", "Нелюбовь", "Дылда" и других.